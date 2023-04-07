Anıl Sural

Trump’ın başı yeniden dertte!



Amerika Birleşik Devletleri’nde tarihi dava haftaya damga vurdu.



ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump 2016’da eski porno film yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili mahkemede ifade verdi.



Donald Trump görevine devam ederken hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD başkanı olmuştu şimdi de ABD tarihinde bir ilk yaşanarak başkanlık yapmış birisine ceza davası açıldı.



Hem Trump Tower’ın önünde hem de mahkemede yerli ve yabancı medyanın ilgisi yoğundu. New York’ta sadece mahkemenin önünde 1000’den fazla gazeteci takip etti.





34 ayrı suç



Manhattan Bölge Savcılığı tarafından açıklanan iddianamede aynı kategori altında 34 ayrı başlık sıralandı. Başsavcı Alvin Bragg Twitter hesabından iddianameyi de paylaşarak, “Donald Trump ve ortaklarının Amerikan seçmeninden olumsuz bilgi ve yasadışı faaliyeti gizlemek amacıyla New York şirket kayıtlarında defaatle ve hileli şekilde tahrifat yaptığını iddia ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Trump, New York’ta geceyi geçirdiği Trump Tower’dan yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy eşliğinde Manhattan’a gelerek savcılığa teslim oldu. Trump mahkeme salonuna giriş ve çıkışta sessiz kalmayı tercih etti sadece girişte el salladı. Duruşma sırasında da az konuştuğu gözlemlenen Trump hakkındaki suçlamaları reddetti.





Trump’tan Mar-a-Lago’da açıklama



New York’tan Florida’ya dönen Trump, "Amerika'da böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. "Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim. İşlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı korkusuzca savunmaktır” ifadelerini kullandı.





Biden Yönetimi’ni de suçlayan Trump 3. Dünya Savaşı’nın bile çıkabileceğini, ABD’nin düşmanının çok olduğunu belirterek “Şimdi ABD'nin 45. Başkanı'nı suçlayarak bu düşmanların çabalarını gerçekten hızlandırdılar. Adalet sistemimiz yasadışı bir duruma geldi. Şimdi seçimleri kazanmak için her şeyin yanı sıra bunu da kullanıyorlar. İnanılmaz bir şekilde, artık başarısız olan bir ülkeyiz. Gerileme sürecinde olan bir ülkeyiz. Ülkemizin üzerinde kara bir bulut var. Yine de Amerika'yı yeniden büyük yapacağımızdan hiç şüphem yok" açıklamasını yaptı.







New York Belediyesi’nin geleneksel iftar yemeği 15 senedir Türk restorandan!



New York’un Müslüman ve Türk dostu Belediye Başkanı Eric Adams’ın arası herkesle iyi. Daha önce Brooklyn Belediye Başkanlığı yaptığı için haliyle tüm dinlere saygılı ve törenlerine katılmaya dikkat ediyor.





New York’a Belediye Başkanı olunca seçilmesinin ilk yılında iftar yemeği veren Adams bu sene ikinci kez iftar yemeği verdi. Aslında ilk iftar New York’un 2008’deki Belediye Başkanı Michael Bloomberg tarafından verilmişti.





Bu seneki iftara 250’den fazla davetli katıldı. Şehirde yaşayan Müslüman liderler ve belediye çalışanları iftarda oruç açtı. Türkiye’nin Birlemiş Milletler Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ve Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür davetliler arasındaydı.





Türklerden ise iftarı veren Ali Baba Restoranın sahibi Ali Rıza Doğan, Toros Restoran Grubunun CEO’su Hüseyin Bayram, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Ayhan Özmekik ve Poltikacı Derya Taşkın Türk Amerikan Toplumu adına katıldı.



Akşam namazını kılmak isteyen Müslümanlar için özel bir yer oluştururken belediye tarafından seccadeler konuldu ve dileyen konuklar namazını kıldı.



Konuşma gerçekleştiren Adams "Ramazanınız mübarek olsun. Şehrimizin Müslüman toplumuna iftarımıza katıldığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



New York City ve çevresinde 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor







Yemekler Ali Baba’dan!



İftarda ikram edilen yemekler ise New York’un meşhur Türk restoranı Ali Baba’dan geldi.



Ali Rıza Doğan ‘15 yıldır New York Belediyesinin iftar yemeklerine sponsor oluyorum. New York’ta yüzlerce helal restoran varken sağ olsunlar bizi seçiyorlar’ ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca ‘15 sene önce dönemin belediye başkanı Michael Bloomberg ile 30 kişiyle iftar vermeye başladık. Kendisini iftar verdiği için protesto edenler ve eleştirenler oldu ama o yılmadı ve her gelen başkan bu geleneği devam ettiriyor. İftarları her sene ben verdim ve bir ara 300 kişiden fazla kişiye yemek veriyorduk’ açıklamasını yaptı.



Geçtiğimiz aylarda yeni lokasyonunda açılan Ali Baba’nın açılış kurdelesini de yoğun programına rağmen Eric Adams kesmişti.





Vegan yemekler ikram edildi



New York Belediye Başkanı Eric Adams kendisi vegan olduğundan dolayı yemekte et ya da hayvan ürünü yoktu. Tüm yemekler vegan olarak hazırlandı ve ikram edildi.



Menüde başlangıçlarda şaksuka, mercimek köfte, humus, Türk zeytinleri ve salata vardı. Ana yemekte ise etsiz patlıcanlı orman kebabı, pilav ve ekmek. Tatlı olarak ise Türkiye’den kuru kayısı, incir, Tük lokumu ve kadayıf yer aldı. İçecekler de yine Türkiye’den. Vişne ve Kayısı suyu ve Türk çayı ikram edildi.





Adams’ın uzun yıllar danışmanlığını yapan Rana Abbasova Azerbaycan kökenli Amerikanlı.













ABD’deki Valilik ve Belediyeler’den iftar yemeği



ABD'de birçok Valilik ve Belediye Ramazan ayında iftar programı düzenliyor. New York’un yanı sıra San Francisco’dan Atlanta’ya Orlando’dan Boston’a tüm dinlere saygılı oldukları gibi Müslümanlar için de iftar yemekleri düzenlediler.





California Temsilciler Meclisindeki oturum Ramazan ile başladı California'nın başkenti Sacremento'da İmam Seyed Mahdi Qazwini meclisin açılışında dua etti İmam Qazwini, Eyaletin Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman Milletvekili Bill Essayli'nin davetlisi olarak konuştu.







ABD'nin en geniş katılımlı iftarı gerçekleşti



Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner ve sponsor kurumların ev sahipliğindeki iftara 2 binden fazla kişi katıldı. Houston Belediyesi tarafından bu Ramazan'da 22'ncisi düzenlend. Houston'da 150 bine yakın Müslüman yaşıyor.



San Francisco Belediyesi Ramazan'dan dolayı yeşil ışıkla aydınlatıldı San Francisco ve çevresinde 250 bin, California'da ise 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor.





San Francisco Belediye Başkanı iftar davetinde geleneksel kıyafet giydi Belediye Başkanı London Breed seçildiğinden bu yana belediyede iftar düzenliyor İftarda ayrıca California Başsavcısı General Rob Bonta ve California'nın ilk Müslüman Eyalet Senatörü Aisha Wahab da konuştu.



Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'tan iftar! Belediye binasında gerçekleşen iftara çok sayıda kişi katıldı. Los Angeles Belediyesi son 10 yıldır iftar programı düzenliyor. Los Angeles'ta 500 bin Müslüman yaşıyor.







Los Angeles Belediyesinden bir ilk!



Belediye binası ve Sixth Street Köprüsü Ramazan ayından dolayı yeşil renkte ışıklandırıldı. Şehrin Belediye Meclis Üyesi Hindistan kökenli Nithya Raman'ın girişimleri sonuç verdi.





Orlando Belediye Başkanı Buddy Dyer iftar yemeğine ev sahipliği yaptı ve çok sayıda kişi katıldı Belediyede 6 yıldır iftar programı düzenliyor Orlando ve çevresinde 35 binden fazla Müslüman yaşıyor.











