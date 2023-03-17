Anıl Sural

Washington’da ABD-Türkiye İş Forumu düzenlendi



Amerika Birleşmiş Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington DC’de ABD-Türkiye İş Forumu düzenlendi.







ABD'de kamu, özel firmalar ve yardım kuruluşları depremin yaralarının sarılmasına destek oluyor. Önemli destekler sonrası ABD Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkent Washington'da ABD - Türkiye iş formu düzenledi. Depremden dolayı destek veren ABD’ye teşekkür edilirken ABD’den Türkiye’de depremden etkilenen yerlerin yeniden inşası için desteğin süreceği mesajı verildi.





Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin yanı sıra, foruma Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.



Açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde 11 ili ve bu şehirlerdeki 14 milyon insanı etkilediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu ayrıca bölgenin, Türkiye'nin toplam milli gelirinin yüzde 9'unu, ihracatının yüzde 8,5'ini ve tarımsal üretiminin yüzde 14'ünü karşıladığını aktardı.







Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD ile daha geniş jeopolitik stratejik diyaloğa ihtiyaç var



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Washington ziyaretini ilk duyuran olarak Beyaz Saray kaynaklarım yanıltmadı ve ilk duyurduğum gibi Sullivan-Kalın görüşmesi gerçekleşti. Kalın’ın en önemli görüşmesi Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Amerikalı Senatörlerdi.



Görüşmelerden önce ABD – Türkiye İş Forumunda konuşan Kalın enerjiden göçe, terörizm ile mücadeleden Ukrayna'daki savaşa kadar dünyada karşı karşıya kalınan zorlukların artık iç içe geçtiğini, bu nedenle Türkiye-ABD arasında daha geniş bir jeopolitik stratejik diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi.



"Seçim gecikmeden zamanında yapılabilecek"



Kalın, “Şimdi yeniden inşa etme, normalleşme ve iyileşme sürecindeyiz. Uluslararası toplum çok hızlı, çok güçlü bir şekilde yanıt verdi. ABD yanıt veren ilk ülkelerden biri oldu. Hemen arama kurtarma ekipleri geldi. İlk olarak Amerikan halkı, tabii ki ardından ABD hükümeti, iş dünyası, STK'lar, itfaiyeciler ve diğerleri imdadımıza yetişti. Ve bunun için gerçekten minnettarız” ifadelerini kullandı.



ABD sağlık personelinden hala sahada çalışanların olduğunu belirten Kalın, bunların depremzedelere yönelik sağlık hizmetlerine devam ettiğini kaydetti.







Beyaz Saray'dan Kalın - Sullivan görüşmesi açıklaması



Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdığını duyurdu.



Beyaz Saray ‘Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü ve Başdanışmanı Dr. İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Sullivan, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan trajik can kaybı için taziyelerini yineledi ve ABD'nin Türkiye halkına devam eden kurtarma çabalarına verdiği desteği sürdürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesini sağlama çabaları hakkındaki ortak endişeleri de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında konuştular. Ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden barış görüşmelerinin yanı sıra ikili savunma iş birliğine verdikleri desteği de ele aldılar. Sullivan, ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın bir an önce NATO üyesi olması gerektiği görüşünün altını çizdi.’ açıklamasını yaptı.





ABD Dışişleri’nde de görüşme gerçekleşti



ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile görüşmesine ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı.



Depremlerden etkilenenlere taziyelerini sunmak ve ABD'nin bu süreçte Türkiye'ye verdiği desteği görüşmek üzere Kalın ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Nuland, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunun yanı sıra ikili ve bölgesel işbirliklerini masaya yatırdıklarını bildirdi.



Senatörleri de ziyaret etti



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington temasları kapsamında ABD Kongresi'nde Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilere mensup Senatörlerle görüştü.



Kalın Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi İdaho Senatörü Cumhuriyetçi James Risch, Komite üyeleri Delaware Senatörü Demokrat Chris Coons, Maryland Senatörü Demokrat Ben Cardin ve Nebraska Senatörü Cumhuriyetçi Pete Ricketts ile görüştü.



Kalın ayrıca, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyeleri Arizona Senatörü Demokrat Mark Kelly, Maine Senatörü Cumhuriyetçi Susan Collins ile görüştüğü belirtilen açıklamada Kalın'ın öte yandan Bütçe Komitesi Kıdemli Üyesi Iowa Senatörü Cumhuriyetçi Chuck Grassley ile görüşmeler gerçekleştirdi.







Ticaret Bakan Yardımcıları Graves ile Tuzcu görüştü



ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu Washington'da görüştü. Görüşmenin ana gündemi deprem sonrası yeniden yapılanma oldu. ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Uluslararası Ticaret İdaresinden heyet ilerleyen günlerde İstanbul'a gidecek.



Tuzcu ayrıca ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson ile de bir araya geldi.



Nelson'un Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı mücadelesini güçlendirmeye yönelik çabalarını ve yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerine karşı önlem alma taahhüdünü övdüğü belirtilen açıklamada, Nelson ve Tuzcu'nun ikili ilişkilerin gücünü vurguladığı ve uluslararası finansal sistemi yasa dışı aktörlerce suistimal edilmekten koruma hedefini paylaştıkları ifade edildi.







ABD’nin Türkiye Büyükelçisinden yeşil kart randevusu için açıklama



ABD’nin Türkiye temsilciklerinde geç randevuların verilmesini gündeme getirmiştim. Ve ABD Dışişleri Bakanlığına sormuştum. Konuyla ilgili Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.



Çok fazla Yeşil Kart talihlisi bana ulaşıyordu ben de Washington’da ABD Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un Washington'da düzenlediği ABD - Türkiye iş forumunda ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake’i görünce hemen çeşitlilik Göçmen Vize Programı (DV) yani Yeşil Kart (Green Card) hakkı kazananlara Ankara’daki Büyükelçilikte geç randevu verilmesini sordum.





ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ‘Yeşil Kart randevularının ileri tarihe verildiğinin farkındayız. Koronavirüsten sonra başvurularda yığılmalar oldu. Çok fazla yoğunluğun olduğundan dolayı ileri tarihe randevu veriliyor. Büyükelçilik olarak bunun farkındayız, düzeltmeye çalışıyoruz. Merak etmeyin randevu sayısının artması için çalışmalar yapıyoruz’ açıklamasını yaptı.





Büyükelçi Flake’in olumlu açıklamasıyla Türkiye’deki yeşil kart kurasını kazananlara randevuların verilebileceği ve randevu sayılarının artabileceği ilerleyen günlerde belli olacak



Kura yoluyla yeşil kart çıkanların büyükelçiliklerde yeşil kart mülakatına girerek Çeşitlilik Vizesine başvurarak ABD’ye ilk adım vizesini almaları gerekiyor.







