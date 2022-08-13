Anıl Sural

FBI’dan ABD’nin 45. Başkanı Trump’ın Mar-a-Lago tesisinde arama



Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump’ın adaylık sürecinden seçilmesine, Başkanlık döneminden Beyaz Saray’dan ayrılmasına kadar her anı olaylı oldu.



2016’daki seçimlerde favori Hillary Clinton olarak gözükürken Donald Trump sürpriz yaparak seçimleri kazandı. Fakat 4 senelik başkanlık dönemi de oldukça olaylı geçti.



5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday olacak mı diye tartışılıp mitingler düzenlenirken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago tatil tesisinde arama yaptı.





Kasa kırılarak açıldı



Trump, yaptığı açıklamada FBI ajanlarının evine geleceklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadığını, ABD adalet sisteminin kendisine karşı "bir silah gibi kullanıldığını" söyledi. Trump "Daha önce hiçbir ABD başkanına böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca FBI görevlilerinin arama sırasındaki evdeki bir kasayı kırarak açtıkları bilgisini de paylaştı.





ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, New York başsavcısının ailesinin ticari faaliyetleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeyi reddettiğini açıkladı. Trump “ABD Anayasası altında her vatandaşın verilen hak ve ayrıcalıklar uyarınca soruları cevaplamayı reddettim” dedi.





FBI ve Adalet Bakanlığı açıklama yapmadı



FBI ve ABD Adalet Bakanlığı Pazartesi akşamı düzenlenen baskınla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



Ancak Adalet Bakanlığı’nın Trump’ın resmi başkanlık kayıtlarını Florida’da Mar-a-Lago’ya götürmesine ilişkin bir soruşturma yürüttüğü biliniyor.







Pentagon'un yeni basın sözcüsü belli oldu!



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hava Kuvvetlerinden Tuğgeneral Patrick Ryder'ı yeni basın sözcüsü olarak atadı.



Beyaz Saray'a geçen John Kirby Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü olarak görevi devralmasıyla Pentagon sözcülüğü pozisyonu 2 ay boş kalmıştı.



Patrik Ryder, 2017'den 2019'a kadar Müşterek Kurmay Başkanlığı sözcüsü olarak görev yaptı. Bakan Austin'in komutan olduğu dönemde, 2013'ten 2016'ya kadar ABD Merkez Komutanlığı'nda üst düzey sözcü olarak görev yapmıştı.



ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada, Ryder'ın Pentagon'da "Medya aracılığıyla Amerikan halkına zamanında ve doğru bilgi sağlama çabalarına" öncülük edeceğini söyledi. Austin, Ryder'ın "Medyayı dünya çapındaki faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirirken kendisi iyi hizmet edecek üstün deneyim zenginliğine sahiptir" ifadelerini kullandı.





New Mexico’daki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi yakalandı



New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde 3'ü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslümanı art arda öldüren katil zanlısı yakalandı.



Albuquerque Polis Departmanı Şefi Harold Medina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Albuquerque'de en son bir Müslüman erkeğin öldürülmesine karıştığına inanılan aracın izini sürdük. Sürücü gözaltına alındı ve cinayetlerin baş şüphelisi O" açıklamasını yaptı.



Yakalanan 51 yaşındaki Afganistan asıllı Muhammed Syed'in ölen kişileri tanıdığı, kişisel meselelerin cinayetlere sebebiyet vermiş olabileceği ayrıntısı yer aldı.





4 Müslüman aynı camiye gidiyor



- 62 yaşındaki Mohammad Ahmad, Kasım 2021'de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunmuştu.



- 41 yaşındaki Aftab Hussein, 26 Temmuz'da apartmanının park yerinde vurularak öldürülmüştü.



- Öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Huşsain, 1 Ağustos'ta New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürülmüştü.



- 5 Ağustos Cuma gecesi de 25 yaşındaki Naeem Hussain silahlı saldırıların son kurbanı olduğu açıklanmıştı.





Pınar Yıldız’dan New York’ta klip



4 yıldır New Jersey eyaletinde sahne alan Pınar Yıldız, New York’ta çektiği klibini yayınladı. Seyhan Müzik etiketiyle “Sabah Olmadan” adlı single çalışmasını kısa bir süre önce yayınlanmasına rağmen, Amerika’da yaşayan Türkler tarafından büyük ilgi gördü.



Bu çalışmasının ardından, kısa sürelerle paylaşacağı birçok çalışma hazırladığını, 20 Ağustos’ta yayınlanacak single çalışmasının da hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu belirti.



Pınar Yıldız kimdir?

Pınar Yıldız uzun süren bir eğitim sürecinin ardından 2008 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’ne birinci olarak girdi. Mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde pedagojik formasyonunu tamamladı. İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Sedat Öztoprak’tan opera şan eğitimi alarak, çeşitli Masterclass konserleri verdi. 8 yıl müzik öğretmeni olarak görev yaptı. Yurt içi ve dışında aktif olarak çeşitli müzik platformlarında gerek solist, gerek korist ve vokalist olarak yer aldı.





Doğum günümü kutlayan Başkan Biden’a teşekkür



11 Ağustos 1990… Babam emniyet müdürü olduğu için gözlerimi şehzadeler şehri Amasya’da açtım. 4 kilo 800 kg zorlu bir doğum sonrası ölü doğup yaklaşık 2 saat mesafedeki Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesinde hayata bağlandım. Allah’a şükürler olsun bugün sizlere bu satırları yazabiliyorum.





Bugün 1 yaş daha aldım ve gerçekten de her yaşın ayrı güzelliği var. Başta ailem ve arkadaşlarım olmak üzere kutlayan ve hayatıma değen herkese çok teşekkürler. Sosyal medyadan yüzlerce yorum ve mesaj aldım. Artık maalesef yeni normal sosyal medyadan yazarak kutlamak.



Doğum günümü özel olarak mektupla kutlayan ABD Başkanı Joe Biden, Hillary Clinton’ın Başkan Yardımcısı adayı Senatör Tim Kaine, Senatör Mark Warner ve Virginia Valisi Glenn Youngkin da beni unutmamış mektup yollamış.



Tekrar teşekkür edip minik bir gülümseme bırakması adına beni bu yıl düşündüren ise şu oldu: geçen sene ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump doğum günümü kutlamıştı. Bu sene unutmuş. Ama bu yıl geçerli bir sebebi var. FBI kasayı açarken benim mektuba el koymuş mudur dersiniz? :)