Anıl Sural

New Jersey'nin ilk başörtülü hâkimi göreve başladı



Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Müslümanların ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Passaic bölgesine Müslüman kadın hâkim atandı.





New Jersey Eyaletindeki Avukat Nadia Kahf, New Jersey Eyaleti Yüksek Mahkemesine atandı. Suriye kökenli Kahf büyük annesinden 1800'lerden kalma el yazılı Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etti.



New Jersey'nin ilk başörtülü hâkimi resmen göreve başlamış oldu. New Jersey’nin Demokrat Valisi Phil Murphy’nin geçen sene aday gösterdiği Kahf, New Jersey eyaletinin ilk başörtülü hâkimi oldu. Hâkim atamadı süreci uzun ve zorlu bir süreçti. Fakat Arap ve Müslüman Toplumuna büyük katkıları olan Nadia Kahf’a oldukça fazla destek vardı.





2 yaşında Suriye’den ABD’ye göç etmiş



Avukat Nadia Kahf, atandıktan sonra anneannesinden kendisine miras kalan Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etti. 2 yaşında ailesiyle birlikte Suriye'den ABD'ye göç eden Nadia Kahf resmen görevine başladı. Passaic County’de görev yapacak olan 50 yaşındaki Kahf, "Çok mutlu ve aynı zamanda çok onurluyum" ifadelerini kullandı.





Geçtiğimiz Mayıs ayında belediye başkanları, meclis üyeleri, okul yönetim kurulu üyeleri ve New Jersey Müslüman Avukatlar Derneği liderleri de dahil olmak üzere 90 toplum lideri, Eyalet Senatörü Kristin Corrado'ya adaylığın olumlu ilerlemesi için harekete geçmeye çağıran bir mektup imzalamıştı.





New Jersey Eyaleti Yüksek mahkemesinde konuşma yapan Kahf yemin ettikten sonra konuşmasına Selamın Aleyküm diyerek başladı ve ‘Uzun bir süreç sonra bugün resmen yemin ederek görevime başlıyorum. Bu odadaki herkesin dua ve destekleri için teşekkür ediyorum. Sizlerin emeği gerçekten çok fazla. Suriye’nin Şam şehrinde doğdum ve ailem ben 2 yaşındayken Amerika’ya göç ettiler, bu kararı verdikleri için çok mutluyum. Dünyanın en müthiş ülkesinde olduğum için müteşekkirim. ABD ve New Jersey’de Müslüman Toplumunu Temsil ettiğim için çok mutluyum. ABD’deki farklılıklar büyük zenginlik burada olduğum için gurur duyuyorum.’ ifadelerini kullandı.







Taşkın ve Bayram yemin törenine katıldı



Yemin törenine Türk Amerikan Toplumunun önde gelen isimlerinden Derya Taşkın ve Hüseyin Bayram da katıldı.





Taşkın, Amerikan politikasının içinde ve yıllardır New Jersey’de Demokrat Parti’de çalışmalar yapıyor. Taşkın, ABD’de resmi olarak başkanı seçen 538 seçiciler kurulu üyesi olarak Demokrat parti adına görevlendirilen ilk Türk kökenli Amerikalı olmuştu. New Jersey’deki 14 oydan birisini kullanmıştı.





Hüseyin Bayram ise şu an Paterson Belediyesinde Kültür Elçisi. Şehrin ilk resmî Kültür Elçisi olan Bayram’ın New Jersey’de sahibi olduğu Toros Restoran Grubunun 5 tane restoranı bulunuyor. Giresun Espiyeli Bayram 1986’den beri ABD’de yaşıyor.





ABD’nin ilk başörtülü hâkimi 8 sene önce atanmıştı



ABD’nin ilk başörtülü hâkimi 2015’te New York’ta göreve başladığını belirtelim. Çünkü ABD’nin ilk başörtülü hâkimi olarak çok fazla haber geçildi, bu doğru değik. Türk medyasından görüntülerimi izinsiz alanlara karşı kızgınım çünkü burada emek hırsızlığı var. Ayrıca haberimi eksik alarak ABD’nin ilk başörtülü hâkim diye yanlış olarak geçildi.





Aralık 2015’te yani yaklaşık 8 sene önce Carolyn Walker-Diallo isimli Müslüman kadın, New York, Brooklyn’de, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek hakimlik görevine başlamıştı. Carolyn Walker-Diallo, ABD’nin ilk başörtülü hâkimi olmuştu.





Nadya Kahf kimdir?

2003 yılından bu yana Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) New Jersey şubesinin başkanı olarak görev yapan Kahf, kendi hukuk bürosunda aile hukuku alanında uzmanlaştı ve göçmenlik davalarına odaklandı.



Kahf ayrıca eyaletteki en büyük camilerden biri olan Passaic County İslam Merkezi'nin başkanı ve Clifton merkezli kar amacı gütmeyen bir aile içi şiddet ve sosyal hizmetler kuruluşu olan Wafa House'un hukuk müşaviri olarak görev yapıyor.



Kahf, eyaletin başörtüsü takan ilk hakimi oldu, ancak ilk Müslüman hakim olmadı. Sharifa Salaam, Essex'te Yüksek Mahkeme yargıçları ve Hudson'da Kalimah Ahmad olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Yargıç Sohail Mohammed Passaic olarak da görev yapan eski bir Yüksek Mahkeme Yargıcı olan Hany Mawla, şu anda Temyiz Bölümünde başkandır.





