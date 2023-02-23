Anıl Sural

Amerikalı Senatör ve Milletvekilinden Türklere geçmiş olsun ziyareti





Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gündemin ilk sırasında Türkiye’deki deprem yer alıyor.



ABD'de Başkan Joe Biden’dan önceki Başkanlardan Barack Obama, Bakanlar, Senatörler, Milletvekilleri, Valiler, Belediye Başkanları depremle ilgili üzüntülerini belirtiyor, bazıları yardım topluyor.





New Jersey Senatörü Cory Booker ve New Jersey Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Parcels ABD'deki Türklerin yoğun olduğu Paterson'daki Türk camisinde Cuma namazı öncesi taziye ziyaretinde bulundu.



Şehirde yaşayan Türkler, 140 bin dolarlık yardım çekini Büyükelçiliğe teslim etti.





‘Sadece Senatör olarak değil insan olarak da buradayım’



Ulu Cami’de konuşan Senatör Booker, geçmiş olsun dilekleriyle başladı ve duaların Türkiye ile olduğunu çok zor günlerin yaşandığını söyledi. Ayrıca ‘Sadece Senatör olarak değil bir insan olarak da buradayım. Bu deprem sadece bir ülkeyi değil tüm dünyayı sarstı. Din, ırk önemli değil hepimiz Allah’ın çocuklarıyız ve acıyı hissediyoruz. On binlerce insan hayatını kaybetti ve acı çekenlerin yanında olmalıyız’ dedi.



Senatör Booker ‘Sizin Senatörünüz olmaktan gurur duyuyorum. ABD olarak Türkiye’nin yardım çağrısına hızlı yanıt verdik. Arama kurtarma timleri hemen Türkiye’ye gitti. NATO müttefikimizi değerli dostumuzu bu krizde desteklememiz gerekiyordu. Yeniden inşa etmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah İnşallah inşallah iyileşeceğiz. Korkunç bir acı çekiyoruz. Allah bizi görüyor. İnşallah, inşallah, inşallah iyileşeceğiz’ ifadelerini kullandı.



Demokrat Partili Booker ayrıca Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komite üyesi olarak görev yapıyor.





‘Zor günleri birlikte aşacağız’



ABD'deki Türk nüfusunun yoğun olduğu Paterson'da doğan ve şehirde Belediye Başkanlığı da yapan New Jersey Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Pascrell Jr Ulu Camiiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Milletvekili Pascrell sözlerine geçmiş olsun dilekleriyle başladı ve Türklerin hayatında çok özel olduğunu söyledi. ‘ABD yardım yapıyor ve bu yardımların artması için elimden geleni yapacağım. Etkilenen yerler için ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) yardımın devam etmesini talep ediyoruz ve benimle 34 Kongre üyesi bununla ilgili yasa tasarısı gönderdim. Buna ek olarak, Biden Yönetimine depremden etkilenen kişiler ve ailelerine tam teşekküllü destek sağlamak için çağrıda bulunduk. Bu zor günleri birlikte aşacağız’ açıklamasını yaptı.



Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan konuşmalar sırasında duygulandı, göz yaşlarını tutamadı.







‘İnşallah en kısa zamanda bu yaraları saracağız’



Konuşurken de duygu dolu anlar yaşayan Mercan ‘Depremin ilk anından bu yana Amerika’da yaşayan Türkler çabaladılar. İlk saatinden itibaren yardımlar geldi ve yüzlerce ton yardımı Türkiye’ye gönderdik. Sadece Amerikalı Türkler’e değil Amerikalılar’a da çok teşekkür etmek istiyorum. En başından bu yana bizlere destek oldular. Dua, dua dua… İnşallah en kısa zamanda bu yaraları saracağız.’ ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de camide konuşma gerçekleştirdi ve tüm destekler için şükranlarını sundu.







New Jersey'den Mersin'e 420 ton yardım yola çıktı



ABD’deki Türkler depremzedeler için maddi ve ayni yardım kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.



New York, New Jersey ve çevresindeki Türklerin topladığı yardımların bir kısmı Türk Hava Yolları ile daha önce gönderildi. Bir kısmı da Mersin limanına yük gemisiyle gidiyor. 18 günde Tükiye'ye ulaşacak gemi Türk firmaya ait.





Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, deprem bölgesine 420 ton yardım malzemesi taşıyacak Turkon Line "Nevzat Kalkavan" gemisini, New Jersey Elizabeth Limanı'ndan uğurladı.



Büyükelçi Mercan, yaklaşık 100 ton yardım malzemesi taşıyan bir kargo uçağının da Türkiye'ye ulaştığını söyledi.





Washington’dan ek 60 ton gitti



Washington Büyükelçiliğine ulaşan yardımlar Türkiye'ye gönderilmeye devam ediyor. Atlas Air'in 747-8F tipi uçak 60 ton yardımla Adana'ya ulaştı. Büyükelçilik: Atlas Air'e, nakliyeyi kolaylaştıran Boeing'e, yüklenmesinde destekleri için THY ve gönüllülerimize teşekkür ederiz



California'dan Türkiye'ye 60 ton yardım daha yola çıktı



Los Angeles Başkonsolosluğuna ulaşan ve gönüllülerin paketlediği yardımlar Türkiye'ye gönderilmeye devam ediyor. Cargolux ile 60 ton yardım Adana'ya uçacak ardından depremzedelere ulaştırılacak.



Ayrıca New York, Boston, Chicago, Miami ve Houston’dan de Başkonsolosluklar da toplanan yardımlar Türk Hava Yolları aracılığıyla Türkiye’ye ulaşıyor.







North Carolina'dan Hatay'a dev çadır



ABD'de devlet kurumlarının yanı sıra birçok sivil toplum derneği Türkiye'ye maddi ve ayni yardım yapıyor.



North Carolina’nın Asheville adlı ufak kasabasından da Türkiye’yi düşününen yalnızca 3 çalışanı olmasına rağmen binlerce depremzedeye hizmet etmek için büyük bir çadır gönderdi.





North Carolina merkezli Hearts With Hands Derneği beraberinde götürdüğü ekiple birlikte 4.500 kişi kapasiteli (3500 m2) çadırı kurup depremzedelere bağışladı. Dev çadır Hatay’a kuruldu.





26 ton yardım gönderdiler



Ayrıca 26 bin tonluk yardım da Türkiye’ye gönderildi. Malzemeler arasında bozulamayan yiyecekler, yemek kitleri, battaniyeler, hijyen kitleri, muşamba ve temizlik ürünleri bulunmakta. Hatay’da Türk askeriyle birlikte çadır kuran dernek çocukları da unutmamış oyuncak ve bisküvi dağıtıyor.







Dr. Öz deprem bölgesine gitti



ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'da doktorlar, ilk yardım ekipleri ve gönüllüler ile buluştu. Hastaneleri ziyaret eden Dr. Öz yaralıları tedavi etti.



Sağlık çalışanları, yaralılar ve bölgede yaşayanlarla sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı, moral verdi. Prof. Dr. Halit Yerebakan ile ziyaretler gerçekleştiren Öz, insanların, yıllarca yaşadıkları binaların altına gömülü bedenlerinin olduğunu ifade eden Öz, Türk insanının dayanışmasının halihazırda bir "güvence" oluşturduğunu, bunun iyi bir haber olduğunu belirtti. Öz, "Bu kabusta bile her yerde umut görüyorum" ifadesini kullandı.





Hatay'da dün hastanede ziyaret ettikleri depremzede Samir Muhammed Accar'ın, depremin 296. saatinde enkazdan çıkarılmasını anımsatan Öz, bu kişinin hayatta kalacağına inandığını vurguladı. Öz, "Zarar görenlerin çoğu, sağlık görevlileri. Bu insanlar topluma ilk yardımı sağlayanlar ve şimdi yoklar. Bu durum insanların, normal şartlarda beklenenin ötesinde işler yapmaları ihtiyacına yol açtı" ifadelerini kullandı.





Deprem bölgesindeki ihtiyaçları yerinde görebilmek için depremden etkilenen şehirleri ziyaret edecek olan Dr. Öz "gerekli tüm yardımları yapmaya hazırım" dedi





ABD genelindeki Starbucks’tan Türkiye’deki depreme yardım



Geçtiğimiz günlerde Washington yakınlarındaki bir Starbucks’a gittim. Kasanın orada ‘Türkiye’ye deprem yardımı’ afişini ve QR kodunu gördüm.



Çalışana durumu sorunca ABD genelinde yardım kampanyasına başladıklarını söyledi. ABD'deki Starbucks'larda sadece mağazada değil mobil uygulamasında da Türkiye için yardım çağrısı var. Starbucks'tan sipariş vermek isteyenlerin ana sayfada karşısına çıkıyor. ABD'de uygulamanın 10 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.