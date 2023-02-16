Anıl Sural

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby’den tarafıma ‘Ailen İyi mi Sorusu?’



Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da basın sözcüsü olan John Kirby ile yaklaşık 3 senedir tanışıyoruz.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby'e Türkiye'ye depremden dolayı daha fazla yardım gerektiğini gündeme getirdim ABD'den yardımların Türkiye'ye ulaştığını, çok daha fazlasını en kısa süre içerisinde yapılacağını, Biden'ın baştan beri yakından ilgilendiğini söyledi.







Sorumu cevaplamaya başlamadan önce ailemin durumu sorma nezaketini gösterdiği için de kendisine teşekkürlerimi sunuyorum Ayrıca Türk gazeteci olduğum için de konuya öncelik verdi.



Kirby yanıt olarak: Türkiye'deki meslektaşlarımızla her gün ihtiyaçlarının ne olduğu konusunda iletişim kurduğumuzdan emin olmak için yakın temas halinde olacağız. ne istiyorlar, ne sağlayabiliriz. Başkan Joe Biden konuyla en başından beri ilgileniyor. Açıkçası, bunu Türkiye ile uyum içinde yapmak zorundayız. Destek yardımına ve yardıma kimin geleceğine onlar karar verir. Buna saygı duyuyoruz. Ancak talep beklentisiyle öne eğildiğimizden emin olmak istedik ve bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.





Bu yüzden ABD'nin ne kadar daha fazla yardım ve yardım sağlayacağını size şu anda söyleyemem çünkü bunu Türkiye Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçek zamanlı olarak ve ihtiyaçlarının neler olduğunu çözmemiz gerekiyor. Size söz verebileceğim şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu görüşmeleri yapmaya devam edeceği ve öne eğilmeye devam edeceği ve elimizden geldiğince desteklemeye hazır olacağı, tabii ki Türkiye Hükümeti ile aynı çizgide olacağıdır.



Beyaz Saray'daki basın toplantısı yine Türkiye ile başladı.



Sözcü Karine Jean-Pierre:



- Ekiplerimiz sahada



- Her türlü yardım yapılıyor, devam edecek



- 5 bin 500'den fazla bina incelendi



- Binlerce insanın evlerine dönüşü sağlandı



- ABD Helikopterleri ekiplerin taşınmasında rol oynayacak











İlhan Omar’dan depremle ilgili geç duyarlılık



ABD'de Biden, Obama, Bakanlar, Senatörler, Milletvekilleri, Valiler, Belediye Başkanları depremle ilgili üzüntülerini belirtiyor, bazıları yardım topluyor



Fakat ABD'nin ilk ve tek başörtülü milletvekili İlhan Omar sadece bir tweet attı, ne yardım ne açıklama hiçbir şey yapmadı, Tweetini attıktan sonra Müslüman Milletvekili harekete geçti.



Farkındalık uyandırdıktan sonra Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar nihayet doğru düzgü tweet attı.









Amerika’daki başarılı Türk Avukat Seyit Şahin’den önemli açıklama



ABD’deki Türk Avukat Seyit Şahin’den Geçici Koruma Statüsü (Temporary Protected Status) ilgili önemli açıklama geldi.







Bu açıklama çok önemli çünkü bazı kötü niyetli avukatlar ABD’deki Türkler’e umut satarak paralarını toplamaya başladı. Geçici Koruma Statüsü, Türklere kabul olması oldukça düşük bir konu.





Şahin yaptığı açıklamada ‘Son günlerde depremle birlikte ortaya atılan “Türk vatandaşlarının TPS kapsamına alındığına” dair haberler bugün itibariyle gerçeği yansıtmamaktadır. Türk vatandaşlarına yönelik böyle bir uygulama yoktur. Çevresel felakete uğrayan ülkelerin talebi doğrultusunda ABD’ye yapılan başvuruyla alınabilecek bir karardır. Lütfen kötü niyetli kişilere herhangi bir ödeme yapmayınız.’ ifadelerini kullandı.



Şu an bu durum söz konusu değil



Ayrıca Amerikalı Türkler adlı ABD’nin yakından takip edilen haber sitesine ilke talebiyle ilgili çok soru gelince Avukat Seyit Bey'e yeniden ulaşmış.



ABD’deki başarılı göçmenlik avukatı Şahin ‘Depremin bir çevre felaketi olduğu ve bu tip çevre felaketlerinde ancak ilgili mevzuatın 2. maddesinde ilgili ülkenin talebi (a foreign state request) ile TPS verilebileceği tartışmadan uzaktır. Türkiye’de bir iç çatışma yoktur ve ayrıca vatandaşlarımızın ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerini engelleyecek olağanüstü bir durum yoktur hava, kara ve deniz yolu ulaşımı açıktır. Dolayısıyla ilgili mevzuatın 1. ve 3. fıkralarının olayımızda uygulanma kabiliyeti yoktur. Lütfen gereksiz ve yanlış bilgilere itibar etmeyelim. Bugün itibarıyla TPS uygulaması vatandaşlarımız için yoktur. Gelişme olduğu takdirde bilgilendirme yapılacaktır.’ açıklamasını yapmış.









Türk Amerikan Toplumunun depremdeki acı kayıpları



Türkiye merkezli deprem yürekleri yaktı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışıyor.



Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan fakat memleketlerini ziyarete Türkler’den de hayatını kaybedenler oldu.





New York’ta yaşayan Firik Ailesi Kahramanmaraş’ta vefat etti



New York'ta yaşayan Burak Firik, Amerikalı eşi Müslüman olunca birlikte umreye gidiyor. Umre dönüşü Burak Firik, eşi ve çocukları 2 yaşındaki Hamza ile 2 yaşındaki Bilal, Kahramanmaraş'taki ailesinde kalıyor.



Türkiye’de kalp ameliyatı olan babasını ziyaret etmek için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gelen 35 yaşındaki Firik, göçük altında kalarak tüm ailesiyle birlikte can verdi. Yerle bir olan binadan sağ çıkamayan 4 kişilik Firik Ailesi hayatını kaybetti. Depremde tek kurtulan kişi ise kalp ameliyatı olan baba oldu.



Columbia Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans mezunu, IBM ve Amazon'da çalışan Burak Firik ailesine ziyarete gitmişti.





Florida’da yaşayan karı koca sarılı halde enkaz altında bulundu



Florida'daki Türklerin acı kaybı ise Ilgın Ailesi oldu.



Orlando'da yaşayan yeni evli bir çift, geçen hafta meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye'deki apartmanlarının enkazları arasında birbirlerine sarılmış halde bulundu.





İskender Ilgın 8 ay önce evlendiği Amerikalı hemşire eşi Veronica ile Hatay'da tüp bebek tedavisi görürken enkaz altında kalıp vefat etti. Çift enkazda birbirlerine sarılı halde bulundu, depremde anneleri de hayatını kaybetti.







New Mexico eyaletindeki Türklerin sevdiği isim depremde vefat etti



Albuquerque şehrinde yaşayan Elçin Bahadırlı, ameliyat olacak annesi için gittiği Hatay’da hayatını kaybetti. Güler yüzüyle şehirde yaşayanların bildiği Bahadırlı sevenlerini derinden üzdü.



Evli ve iki çocuk annesi olan Baharlı memleketi Antalya’da defnedildi.



