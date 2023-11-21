Londra

Bailey, BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ve Para Politikası Kurulu üyesi Catherine Mann ile İngiliz Parlamentosu'nda Hazine Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 ile piyasa beklentisinden fazla yavaşlama gösterdiğini anımsatan Bailey, enflasyondaki gerilemenin iyi haber ancak beklenen bir gelişme olduğunu söyledi.

Gıda fiyatları dahil olmak üzere enflasyonda biraz daha gerileme beklediklerini kaydeden Bailey, "Bunun ötesinde, enflasyondaki daha büyük düşüşler, ikincil etkilere bağlı olacak. Maaş artışları hala yüksek, enflasyondaki yüzde 2 hedef seviyemizle uyumlu değil." diye konuştu.

Bailey, enflasyondaki düşüşe rağmen yukarı yönlü risklerin devam ettiğine işaret ederek, "Bunlardan ilki, yurt içi enflasyon dinamiklerine yönelik riskler yüksek kalmaya devam ediyor ve maaş artışları da bunların arasında. Bir diğer risk ise Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarına etkisi nedeniyle oluşabilir. Jeopolitik gerilim nedeniyle petrol fiyatları artabilir. Henüz olmadı ancak daha geniş çaplı bölgesel bir anlaşmazlık yaşanması halinde, fiyatlara yansıyabilir. Piyasalar ısrarcı enflasyon risklerini hafife alıyor." dedi.

Bailey, bu nedenle politika faizini mevcut seviyede tutma yönündeki görüşün mantıklı olduğunu ifade etti.

Üyelerden birinin BoE'nin enflasyona karşı politika faizini artırma konusunda geç kaldığına yönelik ifadeleri üzerine Bailey, "Politika faizini yükselten ilk büyük bankalardan biri bizdik, bu doğru değil." şeklinde yanıt verdi.

Bailey ayrıca, bankanın enflasyondaki yüzde 2 hedefine ulaşacağını ve bu seviyenin "fiyat istikrarının operasyonel tanımı" olduğunu belirterek, bu nedenle enflasyon hedefini yüzde 3'e çıkarma yönündeki görüşleri "kötü argümanlar" şeklinde niteledi.

Bailey, ülkede talebin giderek yavaşladığını gösteren bir tabloyla karşı karşıya olunduğu değerlendirmesinde bulundu.

BoE Başkan Yardımcısı Ramsden ise bankanın ısrarcı enflasyona yönelik endişeleri olduğunu yineleyerek, "Enflasyonun 2024'ün ilk çeyreğinin sonu itibarıyla yüzde 3,8'e düşeceğine inanıyoruz. Bu, iyi bir haber ancak hizmet sektörü enflasyonunun hala yüzde 6,4 seviyesinde kalacağını öngörüyoruz. Tüm bunlar ısrarcı enflasyonun göstergeleri ve politika faizini belirlerken odaklandığımız noktalar." diye konuştu.

Piyasalardaki, BoE'nin faizde indirime gideceğine yönelik beklentilerin hatırlatılması üzerine Ramsden, "Bu piyasalardaki görüş ancak bu, bizim bu görüşleri onayladığımız anlamına gelmiyor. Yorum yapıyoruz ve piyasa beklentilerinden kendimizi soyutladığımız konusunda çok net davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, daha önce yaptığı açıklamalarda, politika faizini indirmeyi düşünmek için bile çok erken olduğunu söylemişti.