Anal Kaşıntı (Pruritus Ani) yaşam kalitiseni oldukça düşürmekte ve nedeni çoğu zaman bilinmemektedir.

Makat kaşıntısı (pruritus ani), perianal bölgeyi etkileyen, geceleri veya bağırsak hareketinden sonra kötüleşebilen bir cilt rahatsızlığıdır. Nüfusun yaklaşık %1 ila %5'inde anal kaşıntı vardır. Erkeklerde anüsün kaşıntılı olma olasılığı yaklaşık dört kat daha fazladır.Nedenleri arasında kötü anal hijyen, alerjiler, belirli yiyecek ve içecekler ve diğer sağlık koşulları yer alır. Kaşıntı geceleri veya büyük tuvalet sonrası kötüleşebilir ve sürekli kaşıntı dürdüsü bölgede tahrişlere sebep olup hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Anal kaşıntının iki türü mevcuttur. Birincil anal kaşıntısı (idiyopatik); Bu tür anal kaşıntının belirgin bir nedeni olmamakla birlikte bu bölgedeki kaşıntıların en yaygın türüdür. İkincil Makat Kaşıntısı ; Bu tip anal kaşıntının birçok farklı nedeni olabilir. Nedenleri arasında enfeksiyonlar, sistemik hastalıklar, kontakt dermatit ve diğer dermatolojik durumlar yer alabilir. Diğer nedenler arasında Hemoroid, Maya enfeksiyonları, Anal fissürler, kıl kurdu,HPV ve Siğiller şeklinde sıralanabilir. Ayrıca süt ürünleri, gazlı içecekler, kafeinli içecekler ve asitli veya baharatlı yiyecekler anal kaşıntıya neden olabilir. Boyalı ve kokulu tuvalet kağıdı kullanmak, anal bölgeye denodorant sıkmak ve pamuksuz iç çamaşırlarıda makat kaşıntılarına neden olabilmektedir. Nedenini bilmediğimiz ve geçmeyen bir makat kaşıntısı olanlar nasıl bir yol izlemeli ve neler yapmalı; özellikle kaşınma dürtüsüne direnmek gerekiyor. Kaşıntı geceleri daha kötü görünebilir ve hastalar uyurken bilinçsizce tırnakları ile perianal bölgeyi kaşıyabilir. Tahrişi veya enfeksiyonu önlemek için yatmadan önce temiz, yumuşak pamuklu eldivenler giymek bu tahrişlerin önüne geçebilir. Perianal bölge temiz ve kuru tutulmalı.Pamuklu iç çamaşırı kullanılmalı. Büyük tuvalet sonrası perianal bölgeyi temizlemek için duş başlığı kullanılabilir, nemli tuvalet kağıdı veya bebek bezleride yararlı olabilmektedir. Tuvalet ve banyo sonrası, alanı kuruyana kadar tuvalet kağıdı veya havluyla hafifçe baskı yaparak kurulamak veya düşük ayarda bir saç kurutma makinesi kullanmak çok daha sağlıklı. Bölgeye, nemi emen ürünler uygulanabilir . Az miktarda mısır nişastası, ilaçsız pudralar veya bir parça pamuk nemi emmeye yardımcı olur. Perianal bölgesi temizlenirken nazik olmak , sabun kullanmaktan kaçınmak çok önemlidir. Alanı tuvalet kağıdı veya el bezi ile sürterek kurulamak tahrişlere ve enfeksiyonlara sebep olabilir.Kokulu ürünlerden kaçınılmalı. Kokulu kremler, losyonlar, köpük banyoları, tozlar ve diğer ürünler tahrişe neden olabilir. Lif içeriği yüksek yiyecekler yemek çok önemli . Sağlıklı bir diyet, kabızlığı veya ishali önlemeye ve düzenli bağırsak hareketlerini sağlamaya yardımcı olur.Süt ürünleri, gazlı içecekler, kafeinli içecekler ve asitli veya baharatlı yiyecekler anal kaşıntıya neden olabildiğini biliyoruz. Tüm bu yiyecek ve içeceklerden aynı anda kaçınmamak en iyisidir. Bu maddelerden birini birkaç günde bir kademeli olarak çıkarmak, hangi yiyecek veya içeceğin kaşıntılı anüse neden olduğunu belirlememize yardımcı olabilir.Doktorunuzun önerdiği şekilde topikal kremler ve merhemler kullanılmalı . Krem veya merhemi tavsiye edilenden fazla kullanmamak çok önemli. Fazla kullanılması tedavi etmekten çok durumu kötüleştirebilir.