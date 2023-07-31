İSTANBUL AA-Göğebakan, 10 Ekim 1968'de Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin ilk çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi.

Anne ve babasının yurt dışına gitmesi nedeniyle çocukluk yıllarını Adana ve Almanya arasında geçiren Göğebakan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Göğebakan, aynı yıllarda gitar dersleri de vererek bar çalışması yaptı.

İlk albümünü 1997'de çıkardı

Albüm yapmak için 1995'te Adana'dan İstanbul'a gelen sanatçı, 1997'de ilk albümü "Ben Sana Aşık Oldum"u çıkararak müzik yapma hayallerini gerçekleştirdi.

Bu albümdeki şarkılarla beğeni toplayan Göğebakan, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü aldı.

Şarkıcı 1998'de "Sen Rahatına Bak", 1999'da "Tek Suçum Seni Sevmekmiş", 2000'de ise "Merhaba" albümlerini yayımladı.

Göğebakan, 2000'de Sema Bekmez ile 11 yıl süren bir evliliğe başladı. Sanatçının, 2002'de dinleyiciyle buluşan ve ismiyle özdeşleşen "Ay Yüzlüm" albümü, MÜYAP'ın "En Çok Satan Albüm" ödülünü aldı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser veren Göğebakan'ın aynı albümde bulunan "Vazgeçilmiyor" ve "Namus Belası" şarkıları da dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Ünlü sanatçı 2004'te "Yaralı", 2005'te "Sana Olan Aşkım Şahit", 2007'de "Sevgiliye", 2010'da "Aşıklar Yolu" ve 2012'de son albümü "Aşkın Gözyaşları" albümlerini Anadolu rock müziğine kazandırdı.

Albümlerinde usta sanatçıların eserlerini yorumladı

Kendi bestelerinin yanı sıra ünlü sanatçı Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur'un eserlerini de uyarladı.

Farklı isimlerle de iş birliği yapan Göğebakan 1999'da Cansu Koç'la "Kendim Ettim Kendim Buldum", 2004'te Emir Şaşmaz'la "Gideceksen", Yaşar, Haluk Levent, Feridun Düzağaç ve Kurtuluş Türkgüven ile "Aynı Mahallenin Çocukları" albümünde, 2007'de Zeliha Sunal ile "Kara Gözlüm" ve 2010'da ise Örge Volkan ile "Karagül" adlı şarkılarda düet yaptı.

Grip olduğu düşüncesiyle Mayıs 2009'da gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrenen Göğebakan, tedavi sürecine başladı.

Sanatçı, 2010'da hastalığını kendi ifadesiyle "inancıyla ve edilen dualarla" yenerek müzik kariyerini kaldığı yerden sürdürdü.

Kanseri yenerek müziğe devam etti

Göğebakan, tedavisinin ardından "Aşıklar Yolu" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. 2012'de çıkardığı "Aşkın Gözyaşları" albümün ilk klibini "Vurgunum", ikincisini ise "Unutulan" adlı çalışmalara çekti.

Ünlü sanatçı, hastalığının 2013'te yeniden nüksetmesi üzerine yeniden tedavi görmeye başladı.

Bu esnada 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Uzun Adam" şarkısını besteleyen Göğebakan, aynı yıl hastalığının ilerlemesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 31 Temmuz'da 46 yaşında hayatını kaybetti.

Anadolu rock müziğinin "ağabeyi"

Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu rock camiasında "ağabey" lakabıyla anılan Murat Göğebakan, kendisine "sevgi adamı" lakabını takmıştı.