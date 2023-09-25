Düzce

Sabah saatlerinde Kaynaşlı ve Abant kavşaklarına sevk edilen polis ile Karayolları ekipleri, uyarı levhaları ve dubalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra trafiği D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla, saat 11.00 itibarıyla 9 Kasım saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı.

Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimde Ankara yönündeki trafik akışı 46 gün boyunca D-100 üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise ulaşıma açık olacak.

AA