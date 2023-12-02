Katolik bir ailede yetişti. Hukuk ve felsefe eğitiminin ardından tasavvuf ile ilgilenmeye başladı. Bu konuda birçok dersler ve konferanslar verdi. Mevlana ve tasavvuf konularına duyduğu ilgi nedeniyle İslam dinini seçti ve MÜSLÜMAN oldu ve Havva adını aldı.
Muhammed İkbal ve Mevlana'nın eserlerini Fransızcaya çevirdi. Gerek bu önemli tercümeleri, gerekse yaptığı salon ve radyo konuşmalarıyla çok sayıda Fransız aydının İslâm'a ısınmasına ve pek çok kişinin de Müslüman olmasına vesile oldu.
1999 yılında Fransa'da öldü. Cenazesi 2008 yılında vasiyeti gereğince Konya'ya getirilerek Üçler Mezarlığı'na defnedildi.
ÖNEMLİ ESERLERİ:
Hz. Mevlana ve İslam Tasavvufu
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Hazreti Mevlana hayranı olan ve Müslüman olduktan sonra Konya''ya gömülmek istediğini vasiyet eden Fransız Prof. Eva De Vitray Meyerovitch''in vasiyeti, ölümünden 10 yıl sonra gerçekleşti.
1998 yılında Konya da katıldığı konferansta, "Beni öldükten sonra Konya''da Mevlana''nın gölgesine defnedin" diyen Meyerovitch''in mezarı, Konya Büyükşehir Belediyesi''nin girişimleriyle Konya''ya getirilip Üçler Mezarlığı''na defnedildi.
Fransız Prof. Eva De Vitray Meyerovitch''in Konya ve Mevlana Celaleddini Rumi ile manevi bağ kurmuş batılı bir bilim kadınıdır. Meyerovitch''in Mevlana ile ilgili çok sayıda eseri vardır.
Meyerovitch, Konya’da birkaç kez Mevlana ve Konya konulu konferanslara katılmış ve vefatı durumunda Konya’da Mevlana’nın yakınına gömülmek istediğini ‘’26 Mayıs 1998 tarihinde Konya''ya gelmişti. Konya''da düzenlenen sempozyumda yaptığı ''Mevlana ve Psikoloji'' konulu konuşmasının sonunda ünlü yazar, "Benim gibi yaşlı bünyesi, hasta kalbiyle kilometreler katetmek bile Hz.Mevlana''nın huzurunda yorgunluk değil, mutluluk verir. Onun maneviyatının gölgesinde kıyamete kadar kalabilmek için beni Konya''da gömün" demişti.(vasiyet ) etmişti. Ancak bu vasiyeti vefatından sonra çeşitli nedenlerle bu gerçekleştirilememişti.
Büyükşehir Belediyesi üniversitedeki öğretim görevlileriyle birlikte harekete geçerek Meyerovitch''in Paristeki ailesi ile görüşerek onay aldılar . Meyerovitch''in Oğlu da annesinin mezarının Konya’ya taşınmasını onayladı.
Her iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları ile vasiyetin yerine getirilmesi ve bayan Meyerovitch''in Mevlana çevresine gömülmesi noktasında mutabakata vardılar.., Müslüman olduktan sonra ''Havva'' adını alan ve 24 Temmuz 1999''da vefat eden Meyerovicth, Ölümünden 10 yıl sonra Hz mevlana’nın türbesine yakın konumdaki ÜÇLER mezarlığına defin edildi
Fransız aristokrat bir aileden gelen 1909 doğumlu olan Eva De Vitray-Meyerovitch hukuk ve felsefe eğitimi aldıktan sonra çalışmalarını edebiyat, felsefe ve tasavvuf konuları üzerinde yoğunlaştırdı. Fransa''nın saygın bilim ve araştırma kurumu olan İlmi Araştırmalar Milli Merkezi (CNRS) üyesi olarak yöneticilik ve uzmanlık yaptı. Dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerde dersler ve konferanslar verdi.
Prof. Dr. Eva De Vitray Meyerovitch Müslüman olduktan sonra Havva ismini aldı. Meyerovitch, 24 Temmuz 1999''da hayatını kaybetmesinin ardından ailesi tarafından Paris''te defnedildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Eva De Vitray Meyerovitch için Mevlana’nın türbesinin yakınında Üçler Mezarlığında bir mezar yeri belirledi.
Bir Fransız vatandaşı olması ve bir bayan olması sebebiyle bir sürü engel yaşayarak gidebildiği hac farizasından şöyle bahseder: “Ben hacda olağanüstü bir birlik ve bütünlük duygusuna erdim. Kocaman bir vücudun bir hücresi olma, kovandaki arı olma, damarlarda dolaşan kan içinde al veya akyuvar olma duygusuna kavuştum.
Kafasını meşgul eden onca soruya alabildiği tek cevap, çoğu kez "Tanrı'ya dua et de sorularını gidersin" şeklinde olunca, artık gönlüde rahatsız olmaya başlar.Felsefe doktorasıyla da aklı iyice karışan Eva Hanım konsillerin aldığı kararlara uymak zorunda olmasından duyduğu büyük bir rahatsızlıkla artık bir arayışa girmeye karar verir.
Hıristiyanlığın onu bir çıkmaza sürüklediğini ve bu çıkmazların onu arayışa ittiğini düşünür.Sonunda Eva Hanım, Hıristiyanlığın İslam'dan üstün bir din olmadığına karar verir.Günün birinde eski bir dostunun hediyesi bu fırtınalı gönlü sükuna erdirir. Bu hediye Doktor Muhammed İkbal'in "İslam'ın Yeniden İnşası" isimli eseridir.
Sanki bir anda tüm sorularına yanıt bulduğu hissine kapılan Eva Hanım,bahsi geçen kitapta adı ve şiirleri sık sık geçen Mevlana'dan çok etkilenir. Artık Eva Hanım'ın ruhu sükuna ermiş ve Müslüman olmuştur. Canından çok sevdiği Mevlana’sını ise şeyhi ve yol göstericisi olarak görmektedir.