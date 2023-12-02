Hazreti Mevlana hayranı olan ve Müslüman olduktan sonra Konya''ya gömülmek istediğini vasiyet eden Fransız Prof. Eva De Vitray Meyerovitch''in vasiyeti, ölümünden 10 yıl sonra gerçekleşti.

1998 yılında Konya da katıldığı konferansta, "Beni öldükten sonra Konya''da Mevlana''nın gölgesine defnedin" diyen Meyerovitch''in mezarı, Konya Büyükşehir Belediyesi''nin girişimleriyle Konya''ya getirilip Üçler Mezarlığı''na defnedildi.

Fransız Prof. Eva De Vitray Meyerovitch''in Konya ve Mevlana Celaleddini Rumi ile manevi bağ kurmuş batılı bir bilim kadınıdır. Meyerovitch''in Mevlana ile ilgili çok sayıda eseri vardır. 

Meyerovitch, Konya’da birkaç kez Mevlana ve Konya konulu konferanslara katılmış ve vefatı durumunda Konya’da Mevlana’nın yakınına gömülmek istediğini ‘’26 Mayıs 1998 tarihinde Konya''ya gelmişti. Konya''da düzenlenen sempozyumda yaptığı ''Mevlana ve Psikoloji'' konulu konuşmasının sonunda ünlü yazar, "Benim gibi yaşlı bünyesi, hasta kalbiyle kilometreler katetmek bile Hz.Mevlana''nın huzurunda yorgunluk değil, mutluluk verir. Onun maneviyatının gölgesinde kıyamete kadar kalabilmek için beni Konya''da gömün" demişti.(vasiyet ) etmişti. Ancak bu vasiyeti vefatından sonra çeşitli nedenlerle bu gerçekleştirilememişti.

Büyükşehir Belediyesi üniversitedeki öğretim görevlileriyle birlikte harekete geçerek Meyerovitch''in Paristeki ailesi ile görüşerek onay aldılar . Meyerovitch''in Oğlu da annesinin mezarının Konya’ya taşınmasını onayladı.

Her iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları ile vasiyetin yerine getirilmesi ve bayan Meyerovitch''in Mevlana çevresine gömülmesi noktasında mutabakata vardılar.., Müslüman olduktan sonra ''Havva'' adını alan ve 24 Temmuz 1999''da vefat eden Meyerovicth, Ölümünden 10 yıl sonra Hz mevlana’nın türbesine yakın konumdaki ÜÇLER mezarlığına defin edildi

Fransız aristokrat bir aileden gelen 1909 doğumlu olan Eva De Vitray-Meyerovitch hukuk ve felsefe eğitimi aldıktan sonra çalışmalarını edebiyat, felsefe ve tasavvuf konuları üzerinde yoğunlaştırdı. Fransa''nın saygın bilim ve araştırma kurumu olan İlmi Araştırmalar Milli Merkezi (CNRS) üyesi olarak yöneticilik ve uzmanlık yaptı. Dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerde dersler ve konferanslar verdi.

Prof. Dr. Eva De Vitray Meyerovitch Müslüman olduktan sonra Havva ismini aldı. Meyerovitch, 24 Temmuz 1999''da hayatını kaybetmesinin ardından ailesi tarafından Paris''te defnedildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Eva De Vitray Meyerovitch için Mevlana’nın türbesinin yakınında Üçler Mezarlığında bir mezar yeri belirledi.

Bir Fransız vatandaşı olması ve bir bayan olması sebebiyle bir sürü engel yaşayarak gidebildiği hac farizasından şöyle bahseder: “Ben hacda olağanüstü bir birlik ve bütünlük duygusuna erdim. Kocaman bir vücudun bir hücresi olma, kovandaki arı olma, damarlarda dolaşan kan içinde al veya akyuvar olma duygusuna kavuştum.



Ne de olsa şaşırtıcı bir bilinçlenmedir hac…Aynı istikamete yönelmiş, aynı şekilde dua eden milyonlarca erkek ve kadını birleştiren büyük bir kardeşlik kanaati uyanır sizde. Ramazan ayında oruç tutulurken duyulan hissi andırıyor biraz, fakat daha da yoğunluklu olarak… İslam’ın içinde olmak , Müslüman olmak budur zaten, yani insanın maddi ve manevi bir cemaate ait olduğunu hissetmesidir”