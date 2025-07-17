Kombineler, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün resmi biletleme partneri Mobilet’in internet sitesi ve mobil uygulamasından alınabiliyor.

Basketbol tutkusunu Türkiye’nin heyecanı haline getirerek 7'den 77'ye, herkese basketbolu sevdiren, tarihi başarılı ile Türk basketbolunu Avrupa’nın zirvesine taşıyan Anadolu Efes, yeni sezonda da taraftarlarını Basketbol Gelişim Merkezi’nin büyülü atmosferinde takımın bir parçası olmaya davet ediyor.

Yeni sezonda Anadolu Efes’in sahadaki mücadelesine, heyecanına ve yepyeni hikayelerine #BenimYerimBurası” diyerek ortak olmak isteyen basketbolseverler, tüm iç saha maçlarında tribündeki yerlerini garantilemek ve maç deneyimini en iyi noktadan yaşamak için Anadolu Efes kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor.

EuroLeague’in 20 takımlı yeni formatında artan rekabet ve maç sayısıyla basketbol keyfini zirveye taşımaya hazırlanan Anadolu Efes, taraftarları ile yeni sezonda buluşmayı, basketbol aşkını ve Anadolu Efes Ruhunu tribünlerde birlikte yazmayı bekliyor.

Yeni sezon kombinelerinde Anadolu Efes Fan Club üyelerine %10 özel indirim

Anadolu Efes taraftarlarının buluşma noktası Anadolu Efes Fan Club üyeleri, kombine alımlarında %10 indirim avantajına sahip oluyor. Mobil uygulamadaki kampanyaya katılıp aldıkları kodu mobilet.com ya da Mobilet uygulamasındaki ilgili alanda tanımlayan Fan Club’lılar bu özel fırsattan yararlanıyor.

Fan Club üyesi olmayan basketbolseverler ise Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması’nı Google Play Store veya iOS App Store üzerinden indirerek, Fan Club üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra kombine indirimine ve diğer ayrıcalıklara erişebiliyor.

Anadolu Efesliler için satışa sunulan kombine kategorileri ve kombine fiyatları ise şu şekilde:

Kategori Kombine Bilet Fiyatları Fan Club İndirimli Fiyatlar*

P1(Beyaz) 450.000 TL 405.000 TL

P2 (Sarı) 350.000 TL 315.000 TL

S1 (Turuncu) 150.000 TL 135.000 TL

S2 (Yeşil) 75.000 TL 67.500 TL

T1 (Kırmızı) 40.000 TL 36.000 TL

T2 (Mavi) 25.000 TL 22.500 TL