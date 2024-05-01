BWO Entertainment ve Dolmabahçe AŞ iş birliği ile 2 Haziran'da gerçekleşecek gösteride 500 kişi görev alacak.

Etkinliğe ilişkin Sarıyer'de düzenlenen basın toplantısına katılan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, 1999'dan itibaren kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına teşekkür ederek, "2001 yılında Mydonose Showland'de yaptığımız ilk gösteriden sonra sizlerin haberlerini, ‘Ulusal gurur', 'Milli gurur' manşetlerini hatırlıyorum. Biz gösteriye başladığımızda Mydonose Showland, Türkiye gösteri hayatına önemli katkılarda bulunmuştu. Şu anda da kendimi o zamanlardaki gibi heyecanlı hissediyorum çünkü o boşluğu BWO Entertainment ve Dolmabahçe AŞ. dolduruyor. Türkiye’ye birbirinden değerli sanatçıları getiriyor ve kültür sanat dünyamıza önemli bir katkı sunuyor. Bundan dolayı da onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan, 2 Haziran'da önemli ve görkemli bir gösteriyle izleyiciyle buluşacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ateşi'nin 25 yıllık birikimini sanatseverlere sunmak istediklerini kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımız gösteri için şu anda 12 ayrı okulda prova yapıyor. Bugüne kadar 110 ülkede gösteri yaptık ve milyonlarca seyirciye ulaştık. Şu anda bir grubumuz Kolombiya’da, bir grubumuz Çin’de, bir diğeri ise Antalya’da gösteri yapıyor. Her bir grubumuz kendi işleri için ayrı ayrı çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yapacağımız büyük proje için hazırlıklarına devam ediyor."

Mustafa Erdoğan gösteride, "Troya", "İstanbul Dreams", "Davul" ve "Kıvılcım' gibi klasik gösterilerin yanı sıra, "İpek Yolu" dansının da ilk defa seyirciyle buluşacağını aktararak, "Bütün bunlar için aylardır çalışmalarımız sürüyor. Organizasyondaki ekip de bizler için harika bir sahne hazırlıyor. Türkiye’de ilk defa göreceğimiz sahne tekniklerini bizler için sunacaklar. Kendi geliştirdiğimiz aynalarla özel bir ışık sistemi kuracağız. Lazerlerin kullanıldığı ve sonsuz uzamlarla hologramlı dev bir gösteri hazırlıyoruz." diye konuştu.

"Gazete ilanıyla topladığımız amatör dansçıları eğitmek iki yılımızı aldI"

Geride bıraktıkları 25 yılda teknik kapasitelerinin oldukça ileri bir noktaya ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Gazete ilanıyla topladığımız amatör dansçıları eğitmek iki yılımızı aldı. Ama bütün bunlar şimdi başka bir imkana dönüştü. Şu anda 12 tane dans akademimiz var ve 4 yaşında dans hayatına başlayan çocuklar abileriyle beraber dans ediyor. Bu durum daha iyi ve kaliteli dansçı yetiştirme fırsatı verdi bize. Bunun yanı sıra dünya sahnelerinde edindiğimiz deneyimle kendimizi yeniliyoruz. Repertuvarımıza yeni müzikler ekliyoruz. Bu açıdan fazlasıyla dinamik ve esnek bir projeyiz.” ifadelerini kullandı.

BWO Entertainment Genel Müdürü Ömer Lakay ise önemli sanatçıları yaz sezonunda sanatseverle buluşturacaklarını belirterek, "Anadolu Ateşi'nin 25. yıl özel gösterisinin bir parçası olmak bizim için çok kıymetli. Çeyrek asırdır dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından ayakta alkışlanan ve ülkemizi temsil ederek bayrağımızı dalgalandıran Anadolu Ateşi, bizler için Türkiye'nin sanat dünyasındaki milli gururu, milli takımıdır. Yıllardır büyük bir hayranlıkla izlediğimiz Anadolu Ateşi'nin tarihsel yolculuğuna 2 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda hep birlikte şahit olacağız. Böylesi özel buluşmanın bir parçası olduğumuz çok heyecanlıyız. 500 kişilik dev bir kadroyla sahneye çıkacak Anadolu Ateşi'nin bizler için hazırladığı sürprizleri büyük bir heyecan ve merakla bekliyoruz." dedi.