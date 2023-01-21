Anıl Sural

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi ASKON USA tarafından 'Trend & Trade Türkiye - Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi' düzenlendi







Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ekonomi ve ticaret zirvesi gerçekleştirildi.





New York’taki Türk evinde Türkiye’den ve Amerika Birleşik Devletleri’nden önde gelen iş insanları 'Trend & Trade Türkiye - Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'nde buluştu.





Bu sene ilki düzenlenen zirveye New York Belediye Başkanı Eric Adams, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Prospect Park Belediye Başkanı Mohammed Khairullah, ABD’nin ilk Türk Belediye Başkanı ve New Jersey Morris Bölgesinden Tayfun Selen, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın katıldı.





'Trend & Trade Türkiye - Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesine' 750'den fazla iş insanı katıldı.







New York Belediye Başkanı 7 kere Türkiye’ye gitmiş



ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik ve yönetim kurulu tarafından düzenlenen zirvede konuşan New York Belediye Başkanı Eric Adams 7 kere Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtirken ABD’deki Türkler ile özel dostluklarının olduğunu söyledi.





New York Belediye Başkanı Adams ayrıca ‘Brooklyn’de siyasete adım attığımdan bu yana Türk Toplumuyla iç içe oldum. Türkiye’ye 7 kere gittim. Kapadokya ve İstanbul’u gördüm. Kültürü, yemeği ve işleri gördüm. Türk hamamına bile gittim. Brooklyn, Amerika’nın İstanbul’udur. Tam bir küçük İstanbul’ ifadelerini kullandı.







Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak



ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın etkinliğin Türkiye ve ABD için faydalı olacağına inandığını belirterek iki ülke arasında ekonomik olarak ticaret hedeflerinin ulaşılacağını belirtti ve "Hedefimiz karşılıklı ticaretimizi geliştirmek ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." açıklamasını yaptı.





Aydın, Türkiye'nin Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu pazarına yakınlığına işaret ederek Amerikalı girişimcileri Türkiye’de davet etti ve ‘Türkiye ile ABD'nin neredeyse her alanda işbirliği fırsatı var. Kuzey ve Güney Amerika pazarına Türkiye'den gelen ürünleri sunmak üzere ABD'de bir "ihracat üssü" kuracağız’ dedi.







En büyük Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarından biri



Mikrofonu devralan ASKON USA Başkanı Özmekik kısa bir süre önce kurulduklarını belirterek ‘ABD'deki en büyük Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarından biriyiz’ ifadelerini kullandı.



Özmekik ‘Türkiye ve Amerika’dan çok değerli Anadolu’nun aslanları, ASKON Ailemiz, çok Değerli iş insanlarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. ASKON USA ailemiz ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Birincisini düzenlediğimiz Trend & Trade Türkiye İş ve Ticaret buluşmamızda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyor, programımızı hayırlı olmasını diliyorum. 25 yıl önce kurulan "Adil paylaşım" ve "birlikte kazanalım" ilkeleriyle büyümeye ve güçlenmeye devam eden derneğimiz; Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yerli ve milli ekonomik kalkınma ile dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine destek olmak amacıyla var gücüyle çalışıyor.’ açıklamasını yaptı.





ASKON USA Başkanı Özmekik konuşmasında ‘ASKON ABD olarak, yine sizlerin desteğiyle



• Amerika’daki Türk toplumunu bir arada daha dinamik tutmak

• Amerika’daki Türk diasporasını ekonomik anlamda ileriye taşımak

• ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmesinde Amerikalı Türkler ve Amerikalı dostlarımızla birlikte destek olmak

• Gençlerin ve kadınların iş kurmalarına yardımcı olarak ticari hayatta aktif rol oynamalarını sağlamak

•Türk ürünlerinin ABD pazarında yer almasına öncülük etmek

• Ülkemizin ihracatının gelişmesine katkı sunmak

• Dünyanın en büyük pazarlarından Amerika’da Türk ürünlerinin bilinirliliğini ve çeşitliliğini artırmak

• Türk ürünlerinin marka olmasını sağlamak amacıyla Amerika’da fuarlar düzenlemek, ihracat üsleri oluşturmak gibi çalışmalara imza atıyor, bu konularda yapılması gerekenleri büyük fedakarlıklarla yapmak için çabalıyoruz ve sizlerin de desteklerini bekliyoruz.