Anıl Sural



Amerika Birleşik Devletleri’nde Pew Araştırma Merkezi’nin anketine göre Amerikalıların %52'sinin İslam hakkında hiç bilgisi yok. Amerikalıların %53'ü ise şahsen hayatının hiçbir döneminde bir Müslüman ile tanışmamış.





Bu araştırmanın sonuçları sizleri şaşırtabilir fakat 330 milyonluk Amerika New York, Los Angeles, Washington ve Chicago gibi büyük şehirlerden ibaret değil. Özellikle iç kesimlere gittiğiniz aman hayatında kırsaldan çıkmamış, bırakın Müslüman’ı başkent Washingtonlu biriyle bile tanışmayan milyonları bulabilirsiniz.



Fakat ülke her dini gruba saygılı. Beyaz Saray hiçbir özel günü unutmaz. ABD Başkanı Biden'dan Yardımcısı Harris'e, Apple'ın CEO'su Cook'tan 2 milyon takipçili Sünger Bob'a kadar Amerika'da herkes Müslümanlara saygısından Ramazan ayını kutladığı mesajlar yayınladı.





Amerikalıların %52'sinin İslam hakkında hiç bilgisi yok



11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından kamuoyunun eşi benzeri görülmemiş bir kısmı Müslüman Amerikalılara odaklandı.



ABD'nin Müslüman nüfusu o zamandan bu yana geçen yirmi yılda arttı, ancak hâlâ birçok Amerikalı İslam veya İslam hakkında çok az şey biliyor.





Amerika’da Müslüman nüfusu 4 milyona yaklaştı



ABD’de 2007’de 2.3 milyon olan Müslümanların nüfusu şu an 3.8 milyona ulaştı.



Pew Araştırma Merkezi bu grubun büyüklüğünü, demografik özelliklerini ve görüşlerini ölçmeye başladığında, 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 2,35 milyon Müslüman yetişkin ve çocuk vardı - ABD nüfusunun %0,8'ini oluşturuyordu. O zamandan beri, büyüme öncelikle iki faktör tarafından yönlendirildi: Müslüman göçmenlerin ABD'ye devam eden akışı ve Müslümanların diğer inançlardan Amerikalılardan daha fazla çocuğa sahip olma eğiliminde.



2015 yılında Merkez, Müslümanların 2020 yılına kadar ABD'de 3,85 milyona ulaşabileceğini tahmin ediyordu- bu, toplam nüfusun kabaca %1,1'ini oluşturuyordu. Bununla birlikte, göçten kaynaklanan Müslüman nüfus artışı, federal göç politikasındaki değişiklikler nedeniyle son zamanlarda yavaşlamış olabilir.



ABD'deki Müslüman ibadethanelerinin sayısı da son 20 yılda arttı. 2000 yılında Cooperative Congregational Studies Partnership tarafından yürütülen bir araştırma, o yıl ABD'de 1.209 cami tespit etti. 2011 yılında yaptıkları takip çalışması, cami sayısının 2,106'ya çıktığını ve 2020 versiyonunda 2,769 cami bulunduğunu tespit etti - aradan geçen yirmi yılda cami sayısı iki katından fazla arttı.





Amerikalıların %53'ü şahsen Müslüman ile tanışmamış



Nüfus artışının yanı sıra Müslümanlar kamusal alanda daha büyük bir varlık kazandılar. Örneğin, 2007'de 110. Kongre, ilk Müslüman üye olan Rep. Keith Ellison, D-Minnesota'yı içeriyordu. Bu dönemde daha sonra, Kongre ikinci bir Müslüman temsilci, Rep. Andre Carson, D-Indiana. Mevcut 117. Kongrede, Carson'ın yanı sıra, bu tür bir göreve sahip ilk Müslüman kadın olan iki Müslüman daha var: İlhan Omar, D-Minnesota. ve Rashida Tlaib, D-Michigan, ilk olarak 2018'de seçildi.



Sayıları arttıkça Müslümanlar da daha fazla ayrımcılıkla karşılaştıklarını bildirdiler. 2017'de, Trump yönetiminin ilk birkaç ayında, Müslüman Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yarısı (%48), önceki yıl dinleri nedeniyle kişisel olarak bir tür ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi. Bu, kendilerinden şüphelenilen insanlardan fiziksel olarak tehdit edilmeye veya saldırıya uğramaya kadar bir dizi deneyimi içeriyordu. 2011'de karşılaştırmalı olarak, Müslüman yetişkinlerin %43'ü bu deneyimlerden en az birini yaşadığını söylerken, 2007'de %40'ı bunu söyledi.





Amerika’da Müslümanlara bakış nasıl?



Mart 2021'de yapılan bir ankette, ABD'li yetişkinlere toplumda bazı dini grupların ne kadar ayrımcılıkla karşılaştığını düşündükleri soruldu. Amerikalılar, Yahudiler ve Evanjelik Hıristiyanlar da dahil olmak üzere ankete dahil edilen diğer dini gruplar hakkında aynı şeyi söylemektense, Müslümanların “çok fazla” ayrımcılığa maruz kaldıklarına inandıklarını söyleme olasılıkları daha yüksekti. Benzer bir model, Amerikalıların Yahudiler, Evanjelik Hıristiyanlar, Mormonlar veya ateistler hakkında aynı şeyi söylemektense Müslümanlara karşı çok fazla ayrımcılık olduğunu söyleme olasılığının daha yüksek olduğu 2009 yılına kadar giden önceki anketlerde ortaya çıktı.



2014, 2017 ve 2019'da gerçekleştirilen bir dizi Pew Araştırma Merkezi anketi, Amerikalılardan dini grupları 0'dan 100'e kadar değişen bir ölçekte derecelendirmelerini istedi; 0, en soğuk, olası en olumsuz görüşü ve 100 en sıcak, en olumlu görüşü temsil ediyor. . Bu anketlerde Müslümanlar, ateistlerle birlikte sürekli olarak en havalılar arasında yer aldı.



Son 20 yılda Amerikan kamuoyu, İslam'ın şiddeti teşvik etme olasılığının diğer dinlerden daha fazla olup olmadığı konusunda bölünmüş durumda ve bu soruda kayda değer bir partizan ayrımı ortaya çıktı. Merkez 2002'de bir telefon anketinde bu soruyu ilk kez sorduğunda, Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızların, İslam'ın şiddeti diğer dinlerden daha fazla teşvik ettiğini söyleme olasılıkları Demokratlar ve Demokratlara göre sadece orta derecede daha yüksekti- ve bu, her iki partizanda da azınlık bir bakış açısıydı. gruplar. Ancak birkaç yıl içinde Cumhuriyetçiler, İslam'ın şiddeti teşvik ettiğine inanma olasılıklarını artırmaya başladılar. Demokratlar, aksine, İslam'ın şiddeti teşvik etmediğini söyleme olasılıkları arttı. Şimdi, Cumhuriyetçilerin İslam'ın şiddeti diğer dinlerden daha fazla teşvik ettiğine inandıklarını söyleme olasılığı Demokratlardan çok daha fazla.



Amerikalıların çoğu Müslümanlara ve İslam'a karşı olumsuz görüşlere sahip olsa da, %53'ü Müslüman olan kimseyi şahsen tanımadıklarını ve benzer bir pay (%52) İslam hakkında "çok fazla" veya "hiç" bir şey bilmediğini söylüyor. Müslüman olmayan ve Müslüman birini şahsen tanıyan Amerikalıların Müslümanlara karşı olumlu bir bakış açısına sahip olma olasılıkları daha yüksektir ve İslam'ın şiddeti diğer dinlere göre daha fazla teşvik ettiğine inanma olasılıkları daha düşük.

Biden’dan Ramazan tebriği



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazanını kutladı.



Biden yaptığı yazılı açıklamada “Jill ve ben, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle ABD’deki ve dünyadaki Müslüman toplumlara en iyi dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı “Masalarında boş sandalye ile karşılaşan ve yakınlarını kaybetmenin yasını tutan ailelerin kalplerimizde yeri olacak. Pandemiden normalleşmeye döndüğümüz bu dönemde, dünyanın dört bir yanında acı çeken ve savunmasız durumda olan, zulüm veya zorluklarla karşı karşıya olan herkesin yanında olmak için çabalamalıyız” dedi.



ABD Başkanı açıklamasında, Kuran’dan “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür” ayetine de yer verdi.



Tüm insanların eşit insan haklarına sahip olduğunu vurgulayan Biden, “ABD, Çin’deki Uygurlar, Myanmar’daki Arakanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar dahil herkesin insan hakları için sesini yükseltmeye devam edecek” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.





Dışişleri Bakanı’nda Selamın Aleyküm’lü kutlama



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı Video mesajına "Selamın Aleyküm" diye başlayan ABD Dışişleri Bakanı sözlerini "Hayırlı Ramazanlar" diyerek bitirdi.







ABD’nin Türkiye Büyükelçi Flake’in Ramazan Mesajı



Büyükelçi Flake: Bugün, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Müslümanlar için Ramazan Ayı başlıyor. Ramazan, merhamet hissinin yaşandığı, insanların kendi iç dünyalarına döndükleri ve toplulukların bir araya geldiği bir aydır. Ramazan, aynı zamanda fedakârlık, alçak gönüllülük ve başkalarına yardımcı olma ruhunun hâkim olduğu özel bir zaman.

ABD-Türkiye ilişkilerini ileri bir noktaya taşımaya yönelik çabalarımız doğrultusunda Türkiye çapında gerçekleştirdiğim seyahatlerde gerek Türk yetkililerle gerekse vatandaşlarla tanışma fırsatı buluyorum. Bu kısa süre içerisinde Türk halkının bize gösterdiği sıcak ve samimi duyguları hissettim; ABD ile Türkiye’nin paylaştığı ve Ramazan’ın ruhunu yansıtan ortak değerlerin taşıdığı önemin farkına vardım. Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu adına, eşim Cheryl ile hepinize huzurlu bir Ramazan diliyoruz" açıklamasını yaptı.



ABD Başkanı Biden'dan Yardımcısı Harris'e, Apple'ın CEO'su Cook'tan 2.5 milyon takipçili Sünger Bob'a kadar Amerika'da herkes Müslümanlara saygısından Ramazan ayını kutladı.



Sünger Bob’un ‘Ramadan Mubarak’ tweeti 100 bine yakın paylaşırken 350 binin üzerinde beğeni aldı.





FOX’tan "Ayasofya Cami'li" Ramazan haberi



ABD'deki Fox Medya Grubu da Ramazan ayına yönelik ilk haber paylaşımında Ayasofya Cami'sindeki teravih namazı fotoğrafını paylaştı.





New York’un meşhur Times Meydanında teravih



New York’un Times Meydanı'nda tarihte ilk kez teravih namazı kılındı.



Ramazan ayını karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için ABD'li Müslümanlar teravih namazını Times Meydanı'nda gerçekleşti.



Müslümanların namaz kılması çevredekilerin de dikkatini çekti. Binlerce kişi teravih namazından önce oruç açtı.