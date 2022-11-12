Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’nde ara seçimler gerçekleşti. ABD yakın tarihinin en önemli seçimlerinden birisiydi.



ABD Senatosunun 100 sandalyesinin 35 üyesi ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için oylama yapıldı. Ayrıca ülkedeki Valilik seçimleri oldukça önemli. 8 Kasım 2022'de 36 eyalette seçimler gerçekleşti.





ABD’de seçmen en son Kasım 2020’de Başkanlık seçimleri için sandığa gitmişti. Seçimlerde Trump kaybetmiş ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden olmuştu. Aslında bu ara seçimler Başkan Biden’ın da karnesi gibi görülüyordu.





ABD’de enflasyonun artmasından dolayı seçmen Bide n’a ve Demokratlara karşı Cumhuriyetçilerin büyük üstünlük sağlayacağı beklenirken öyle olmadı. İki parti arasında fark kıran kıranaydı. Amerikan halkının cebi yansa da enflasyon yükselmesine rağmen tüm ekonomik sıkıntılara karşı ekonomi yerine demokrasinin öncelikli olduğunu gösterdi. ABD Başkanı kendi partisinden de tepkiler olsa da 6 Ocak Kongre baskınından dolayı demokrasi çekinceleri olan seçmen kırmızı dalganın olmasına izin vermedi.





ABD'deki ara seçimlerde yüksek enflasyondan dolayı beklenen 'kırmızı dalga' oluşmadı. Haliyle Beyaz Saray seçim sonuçlarından mennun. Şimdilik 5 Kasım 2024'te Demokratların Başkan adayı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin ise Florida Valisi Ron DeSantis ön planda. Bu sonuçlarla birlikte en çok yarayı ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump aldı.





Dr. Öz kaybetti



Dr. Mehmet Öz seçimleri az farkla kaybetti. Dr. Öz’ün eyalette yaşamadığı ve sürekli rakibinin hastalığını konuşması kendisine dezavantaj oldu. Ayrıca Trump’ın desteğini çok fazla aldığı için bazı seçmenlerde antipati topladı. Sandıkların yüzde 93'ü açıldı Fetterman % 50.3 Öz % 47.3 oy aldı. 2020 Başkanlık seçimlerinde de eyalette Demokratlar öndeydi Biden % 50 Trump % 48 oy almıştı.



Fetterman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık resmileşti. Pennsylvania'dan bir sonraki ABD Senatörü ben olacağım. Pennsylvania halkını hayal kırıklığına uğratmayacağım. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.





Seçim kampanyası için 45 milyon Dolar harcayan 62 yaşındaki Öz kazansaydı, Amerika Senatosu'ndaki ilk Müslüman ve ilk Türk senatör olacaktı.







ABD ara seçimlerindeki pek çok ilkler yaşandı:



- Maxwell Frost, Z Kuşağı'nın Kongre'ye seçilen ilk üyesi oldu. 25 yaşındaki Maxwell Frost’un seçim kampanyası döneminde Uber şoförlüğü yaptığı, ABD basınına yansımıştı.

- New York'un ilk kadın valisi Demokrat aday Kathy Hochul oldu. Geçen sene New York Valisi Andrew Cuomo istifa etmiş, yerine o dönem vali yardımcısı olan Hochul gelmişti.



- Arkansas'ta da ilk kez bir kadın Vali seçildi. Eski Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump döneminde Beyaz Saray sözcüsü olan Sarah Huckabee Sanders, Arkansas eyaletinin ilk kadın valisi seçildi. Sarah Sanders’ın babası Mike Huckabee de daha önce aynı eyaletin valisiydi.





- Massachusetts'in ilk kadın ve lezbiyen Valisi Maura Healey. Demokrat Partili Başsavcı Maura Healey, eyaletin ilk seçilmiş kadın valisi ve ABD’nin eşcinsel Valisi.



- Maryland'ın ilk siyahi Valisi Wes Moore. Demokrat Partili Wes Moore, başkent Washington’a komşu eyaletlerden olan Maryland eyaletinin ilk siyah valisi seçildi. Moore ABD tarihinde vali seçilen üçüncü siyah oldu.



- Demokrat Partili Alex Padilla da California eyaletinden seçilen ilk Latin kökenli senatör oldu. Alex Padilla, Meksikalı göçmen bir ailenin oğlu.





- 35 yaşındaki Cumhuriyetçi Markwayne Mullin son 100 yıl içinde Oklahoma’dan senatör seçilen ilk yerli Amerikalı senatör oldu.





- Cumhuriyetçi Katie Britt, Alabama’nın ilk kadın senatörü oldu.



- Demokrat Partili Summer Lee (34) Pennsylvania eyaletinden Kongre’ye seçilen ilk kadın siyah oldu.