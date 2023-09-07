Haber: Damla Oya Eman

Kurtarıcılar, Türkiye'nin üçüncü en derin mağarasında hastalanan bir Amerikalı adamı kurtarmak için acele ediyorlar, Türkiye Mağara Federasyonu açıkladı.

Türkiye Mağara Federasyonu tarafından belirtildiğine göre, Morca Vadisi'nde bir araştırma ekibinin bir parçası olan Mark Dickey'i kurtarmak için "karmaşık" bir operasyona 150 kurtarıcı dahil olmuştur. Kurtarma operasyonu ilk kez Pazartesi günü duyuruldu.

"Türkiye'nin 1.276 metre derinliğindeki üçüncü en derin mağarası olan Morca Çukuru'nda, yerel ve uluslararası ekiplerin yer aldığı bir keşif görevi sırasında Amerikalı mağaracı Mark Dickey, 1.120 metre derinlikte hasta oldu ve 1.040 metre yüksekliğindeki mağara ana kampında gözlem altına alındı," Türkiye Mağara Federasyonu, X olarak bilinen platformda açıkladı.

Dickey'in nasıl hasta olduğu belirsiz, ancak federasyon, ona altı ünite kan verildiğini söyledi. Şu anki durumu stabil ve kendi başına yürüyebiliyor, federasyon ekledi.

"Türkiye Mağara Federasyonu Çarşamba günü şunları söyledi: "Mark şu anda 1.040 metrelik girişten kampta ikamet ediyor."

"Federasyon, mağaranın dar dolambaçlı geçitlere ve birkaç inişe sahip olduğunu belirtti ve deneyimli bir mağaracının ideal koşullarda yüzeye ulaşması için 15 saat sürdüğünü ekledi.