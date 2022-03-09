Anıl Sural





Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletindeki Türk restoranına saldırı düzenleyen 2 Ermeni asıllı genç hapis cezasına çarptırıldı.





Kasım 2020'de Los Angeles'ın Beverly Hills’teki 'Cafe İstanbul' adlı Türk restoranı Ermeni grupların saldırısına uğramıştı.



İki Ermeni asıllı Amerikalı arkadaş 20 Kasım 2020 tarihinde Türk bir aileye ait olan restoranı basarak dördü Türk olmak üzere toplam beş kişiye saldırmıştı. Mahkeme görüldü ve 23 yaşındaki William Stepanyan 5 yıl, 24 yaşındaki Harutyun Harry Çalıkyan 15 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Stepanyan ve Çalıkyan'a lokantaya verdikleri zararın telafisi için ayrıca 21 bin 200 dolar para cezası verildi.



Stepanyan ve Çalıkyan restorandakilere sandalye fırlatıp masaları devirdiği ve bardakları kırmıştı.





Ölümle tehdit etti



Türkler hakkında küçümseyen sözler kullanan iki zanlı nefret suçuyla yargılandı. "Buraya sizi öldürmeye geldik" diyen saldırganlar, restoranda büyük zarara yol açmıştı.



Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yerel yetkilisi Kristi Johnson, yaptığı açıklamada, "Mağdurlar, davalılar tarafından acımasızca saldırıya uğradı. Davalılar, nerede doğduklarına ilişkin algıları dışında başka hiçbir sebep olmadan mağdurların medeni haklarını ayaklar altına aldı, kalıcı psikolojik hasara yol açtı" ifadelerini kullandı.





Suçlamaları kabul etmişti



Eylül 2021’de Ermeni asıllı Amerikan William Stepanyan hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen gruptakilerin restoran çalışanlarına sandalye ile saldırmış iş yerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp dökmüştü.



Haklarında hazırlanan iddianameye göre Stepanyan, 4 Kasım'da telefonundan gönderdiği bir mesajda "Türkleri avlamayı" planladığını belirtiği ve aynı gün Chalikyan ile buluştuğu ifade edilmişti.



Saldırı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında, Dağlık Karabağ bölgesi üzerine savaş çıktığı dönemde düzenlenmişti.







Amerika’daki havalimanının ihalesinin Türk iş adamı kazandı!



Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en başarılı Türk iş adamlarından Ersal Özdemir'in Keystone firması Indianapolis Regional Havalimanının genişletilmesi ihalesini kazandı



Havalimanının temel atma törenine Milletvekili Greg Pence de katıldı.



20 yıldır eyalette faaliyet gösteren Keystone İnşaat firması daha önce hastane, okul, üniversite, fuar, alışveriş merkezi ve rezidanslarda imzası bulunuyor.





Amerikan’nın en başarı 10 Türk iş adamından biri!



Mersin’den Amerika’nın en iyi okullardan Purdue Üniversitesi’ne inşaat mühendisliği eğitimi almak için gelen Özdemir Eylül 2002’de Keystone İnşaat firmasını kurdu.



Mezun olduktan sonra neden olmasın dedi küçük bir inşaat firması kurdu ve Keystone, ABD’nin en değerli inşaat firmaları arasında yer aldı...



Ersal Özdemir aslen Muş Vartolu fakat, Mersin’de doğmuş ve lise eğitimine kadar bu şehirde yaşamış. İçel Anadolu Lisesi’ni bitirip dünyanın en iyi inşaat mühendislik okullarından Purdue Üniversitesi’ne okumak için gelmiş. Ve mezun olduktan sonra Türk girişimciliğini konuşturup; zaten bi şirkette çalışacağım fakat öncesinde ben bir şirket kurayım ve baba mesleği müteahhitliği deneyeyim demiş. Böylece ABD’nin en önemli inşaat firmalarından birisinin temellerini atmış oluyor.





Futbol takımı da bulunuyor!



Indiana eyaletine futbolu sevdiren Ersal Özdemir’in ABD’deki en üst ligin bir altında mücadele eden Indy Eleven adında bir futbol takımı bulunuyor.





Indy Eleven, 2013 yılında Keystone adında bir inşaat firmasının da kurucusu ve CEO’su olan Ersal Özdemir tarafından kuruldu ve ilk müsabakasına 2014 yılında çıktı. 2014 yılından beri Kuzey Amerika Futbol Ligi’nde mücadele veren takım (NASL) 2016’da Kuzey Amerika Ligi’nde şampiyon oldu. NASL’in kaldırılmasından sonra 2018’de United Soccer ligine katıldı. Nisan 2019’da Indiana Genel Meclisi, Indy Eleven’in maçlarını oynayacağı 150 milyon dolarlık yeni stadyum için onay vermişti.





Ersal Özdemir kimdir?



Aslen Muş, Vartoludur. Mersin'de doğmuş ve lise eğitimine kadar bu şehirde yaşamıştır.



İçel Anadolu Lisesi'ni bitirip dünyanın en iyi inşaat mühendislik okullarından Purdue Üniversitesi'ne okumak için gelmiştir.



Keystone Construction ve Keystone Realty Group'un Başkanı ve CEO'su Ersal Özdemir eyaletin en başarılı futbol takımının da sahibidir.



Özdemir’in hobilerinden bazıları: seyahat etmek, aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, futbol oynamak, masa tenisi oynamak ve yerel sanat camiasını desteklemektir.



Yönetim Kurulu Üyelikleri



- Keystone, Başkan

- Indy Sports & Entertainment, Başkan

- Current Yayıncılık, Başkan

- United Soccer League

- Indiana Ticaret Odası

- Indy Ticaret Odası, İcra Komitesi

- Purdue Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

- Indianapolis Üniversitesi - Mütevelli Heyeti

- Park Tudor Okulu

- Indianapolis Sanat Müzesi, Eski Sekreter ve İcra Komitesi

- Palladium, Gösteri Sanatları Merkez

- Indianapolis İlerleme Komitesi

- Çocuk Bürosu, Eski Başkan

- Indiana Tarih Kurumu - Mütevelli Heyeti

- Super Bowl VIP Hizmetleri Ev Sahibi Komitesi, Eş Başkan



Amerika’da Türk Bilim İnsanına çığır açıcı çalışmalarından dolayı ödül!



Dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer alan University of California, Los Angeles’daki (UCLA) Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aydoğan Özcan’a optik mühendisliği dalında önemli ödüllerden Joseph Fraunhofer Ödülü ve Robert M. Burley Ödülü'nü aldı.





Önde gelen topluluklardan Optica tarafından verilen yıllık ödül, optik mühendisliği ve fotonik alanlarında önemli başarılarıyla biliniyor.



Özcan, 1982'den bu yana ödülü kazanan ilk UCLA öğretim üyesi oldu.



UCLA Samueli Mühendislik Okulu'nda Volgenau Mühendislik İnovasyonu Kürsüsü'nü elinde bulunduran Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydoğan Özcan’ın , biyomedikal uygulamaları hedefleyen hesaplamalı görüntüleme ve optik algılama alanında lider çalışmaları bulunuyor.





50’dan fazla patenti bulunuyor



Özcan, araştırması için çok sayıda uluslararası ödül aldı ve Ulusal Mucitler Akademisi üyesidir. Mobil sağlık, nanoskopi ve holografi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda icatlar için 50'den fazla patente sahip.



Türk bilim insan, 2007'den beri UCLA Samueli'de fakülte üyeliğini yapmaktadır ve 2013'te elektrik ve bilgisayar mühendisliği bölüm başkanı olmuştur. Aynı zamanda biyomühendislik fakültesinde görev yapmaktadır. UCLA'daki California NanoSystems Enstitüsü'nün müdür yardımcısıdır. UCLA Samueli'deki Biyo- ve Nano-Fotonik laboratuvarını yönetiyor ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü'nde profesörlük yapıyor.



Mezun olduğum lisemdeki öğrencilerle buluştum!



Amerika’dan Türkiye’ye geldiğimde vaktimin çoğunu aileme ayırmaya çalışıyorum.



Fakat lise ve üniversite öğrencileriyle buluşmak beni çok mutlu ediyor. Pandemi yokken Şubat 2018’te Suadiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle rehberlik dersinde tecrübelerimi aktarmıştım. Bu sene de sağ olsun öğretmenim Nuran Özkan yeniden davet etti ve okuluma gittim.





Mezun olduğum Suadiye Anadolu Lisesi’nde öğrenci kardeşlerime gazetecilik ve yurtdışı tecrübelerimi aktardım. 18 sene önce öğrenci olarak girdiğim kapıdan konuşmacı olarak konferans vermekten onur duydum. Okul müdürü Mustafa Yılmaz Beyefendi’ye de hoş sohbetinden dolayı teşekkür ederim.



Suadiye’de lise hayatından gazeteci olma hayalimi ve Amerika'ya gidiş, orada muhabir olma sürecini aktarırken; gençlerle bir hayalimin olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirmek için çok çalışıp mücadele ettiğimi, kendimi sürekli geliştirdiğimi hatırlatarak gençlere hayallerini gerçekleştirmek için herkesten fazla çalışmalarının yanında onun uğrunda mücadele etmeleri gerektiğini tavsiye ettim.





Kütüphaneye ve öğrencilere "Neden Geldim Amerika'ya" adlı kitabını da hediye ettim. Gençlerin hem Amerika’ya hem de yurtdışına ilgileri oldukça fazla. Yurtdışına kimler gitmek istiyor dediğimde neredeyse herkes başka bir ülkede yaşamak istediğini belirtti.





Yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim.