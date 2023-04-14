NBA'deki başarılı temsilcilerimizden Ömer Faruk Yurtseven’in bu sene NBA’deki ikinci senesi. NBA’de bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre maçlara çıkamayan Ömer Faruk Yurtseven geçtiğimiz ay sahalara döndü.



Miami Heats’in 24 yaşındaki yıldızı talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Miami Heat koçu Erik Spoelstra, takım antrenmanından sonra Ömer Faruk ile ilgili yaptığı açıklamada “O ve bizim için heyecan verici bir durum. Sakat ve takımdan uzakta olduğun yalnız bir zaman… Muhtemelen bir sporcu için zihinsel ve duygusal açıdan daha zor bir şey yoktur. Yurtseven, tüm süreçte gerçekten gayretli davrandı.” ifadelerini kullanmıştı.





Türkiye’de 8 yıla yakın Fenerbahçe forması giyen Yurtseven, NBA’den önce Amerikan Üniversiteler Arası Basketbol Ligi 2019-2020 sezonunda Georgetown Hoyas’ta ondan önce ise 2016-2018 sezonunda North Carolina State Wolfpack’te yer aldı.



Fenerbahçe altyapısından yetişen ve genç yaştan itibaren "geleceğin yıldızı" olarak anılan Ömer Faruk Yurtseven’in hedefi NBA’de kalıcı olmak.

Yurtseven, Miami Heat’te 77 numaralı formayı giyen ilk oyuncu oldu. 23 yaşındaki milli basketbolcu 1993 senesinde son olarak Shaquille O’Neal’ın başardığı rekorun izinden gitti ve geçtiğimiz günlerde üst üste dört maçta 15+ ribaund alarak o dönemden bugüne bunu başaran ikinci oyuncu oldu.



Ömer Yurtseven ile Washington’da her şeyi konuştuk… Fenerbahçe’den ayrılmasından A Milli takımda yaşadığı sıkıntılara, sakatlıktan gelecek sezon hedeflerine kadar her şeyi sorduk…





Röportaj: Anıl Sural



Önce Vatan Gazetesi Washington DC







Bir nevi evine hoş geldin. Washington’da 2 sene yaşadın. ABD’nin en iyi okullarından Georgetown’da oynadın…



Teşekkür ederim hoş bulduk. Washington’u ayrı bir seviyorum. Georgetown Hoyas’da oynarken bizim bugün oynadığımız salon Capitol One Arena’yı kullanıyorduk. O yüzden deplasmana gitmedik de evde oynuyor gibi hissettim.







Peki Washington’da mı Miami’de mi yaşamak?



İkisinin de yeri ayrı. Havası olarak ikliminden dolayı Miami ama şehir olarak ve tarihinden ben benzer sebeplerden dolayı Washington DC çok daha iyi.







Bu sezon biraz talihsiz bir sezon oldu sakatlıklarla uğraştın. Bundan sonra ne bekliyorsun?



Şu an en iyi yüksek performansı göstermek en iyi oynamak için kendimi hazırladım ve elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Hazır olup geliştirebildiğim kadar kendimi geliştirmek, fazla antrenmanlar yaparak farkı kapatmaya çalışıyorum. Sakatlığın sezonun başında olması zamanlaması gerçekten çok kötü oldu. Ardından ameliyat oldum. Sakatlık da bizim oyunda var, basketbol hayatının macerasının bir parçası.







Fenerbahçe’den ayrılırken bir gerginlik oldu. O konuda bazı açıklamalar yaptın ama tam olarak neler söylemek istersin?



Kimsenin dikkat etmediği, o sırada konuşulmayan taraf ben oldum. Kimse bu adam parayı reddediyor, sözleşmeyi kabul etmiyor ama Amerika’da üniversite okumak istiyor demedi. Kimseye eğitim amacımı anlatamadım sizin aracılığınızla bunu taraftarımıza söylemek istiyorum. Üniversite takımında oynadıktan sonra NBA’de Türkiye’yi temsil etmeye başladım.









NBA yolculuğun nasıl başladı?



ABD’de hem iyi bir okulda okurken hem de basketbol kariyerini sürdürmek çok zor. Fakat sonunda diploma almak ve kariyerinizi aynı anda yapmak paha biçilemez. Asıl amaç zaten o macerayı yaşamak. Her günü fırsat olarak değerlendirdim. Ve Türkiye’den genelde bir profesyonel takımda oynayıp NBA’e transfer oluyor herkes. Ben ise bir ilk oldum ve ABD üniversite takımı kolejden NBA’e geçen ilk Türk oyuncu oldum. Umarım böyle sayılarda daha artar. Eğitim gerçekten çok önemli.







Ayrıca milli takımla da ilgili bir gerginlik de oldu. Onunla da ilgili açıklama yapmak ister misin?



Sakatlık sürecim vardı. Sakatlık süreç ve sonrasında tedavi olmak, iyileşme sürecinde Amerika’da olmak istedim. Onun dışında söyleyecek daha fazla bir şey yok. Daha önce A Milli Basketbol Takımın İngiltere ile karşı karşıya geldiği maçta da sahadaki tek NBA oyuncusu benden. Toparlanma sürecini Miami’de geçirmek istedim. Her zaman milli takımda göreve hazırım.







Deprem sürecinde maddi manevi önemli katkıların oldu. Formalar sattın, Miami Heats yardım topladı şehirde herkes destek oldu. Sen ayrıca yardım kolilerinin hazırlanmasına örnek olmak içi gidip taşıdın…



Televizyon ve telefondan fotoğrafları görünce çok çaresiz hissettim, üzüldüm. Empati yaparak elimden ne yapabilirim diye herkese sordum. Ardından bulduğum her imkânı değerlendirdim ve maddi manevi sizin de dediğiniz gibi yardımlar yaptık. Türkiye’ye Türk Hava Yolları aracılığıyla tonlarca yardım gitti. Ben de Miami Başkonsolosumuz Feyza Barutçu Altuğ Hanım’a kolilerin taşınması ve Türkleri ziyaret etmek istediğimi söyledim. O da elinden gelen her şeyi yaptı, onun sayesinde önemli yardımlar oldu. Bir şey yapmam gerekiyordu ilk 1 ay çok önemliydi. Elimden geldiğince takım arkadaşları ve tanıdığım herkesi dahil ettim. En ufak yardımın bile karınca misali destek olmak istedik.







Cedi Osman’ı daha çok medyada görüyoruz. Fakat sen daha sessizsin biraz daha geride duruyorsun…



Çok açık konuşan birisi değilim ama medyada olmam gerektiğini yavaş yavaş görüyorum, anlıyorum. Senin hikayen başkalarının ağzından anlatılmasın senin hikayen senin ağzından duyulsun bundan dolayı daha aktif olmam lazım. Hala öğreniyorum. Mesela bu yaz milli takımda olmamamı bir açıklama yapmam gerekiyordu dediğim gibi medyaya daha açık sözlü olmam gerekiyor.







Henüz erken ama yeni sezon yeni takım olur mu yoksa Miami Heats ile devam mı?



Çok erken buna yanıt verebilmek için. Hala play-off’lar play-in’ler olduğu için onlara konsantreyiz. Umarım her şeyin hayırlısı olur.





Acun Ilıcalı Miami’ye her geldiğinde maçına geliyor. Aranız nasıl?



Acun Abi ile iletişim halindeyiz. Sezon içinde maçlara gelince kendi görüşlerini, perspektifini söylüyor. Çok deneyimli birisi hem spor hem medya alanında objektif baktığına inanıyorum Benim için görüşleri çok değerli. Tecrübelerinden faydalanabildiğim kadar almaya çalışıyorum.







Salonda faul bile yapsan Ömer Yurtseven dediğinde biz heyecanlanıyoruz. Basket attığından ise çok ayrı seviniyoruz. Soyadın da çok güzel Yurtseven.



Türkiye’yi ve kendimi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Başka yerlere çekilmiş olabilir ama kimse Türkiye sevgisini benden alamaz. Türkiye’den olduğum her yerde yazıyor, Miami’de benden dolayı Türk bayrağı koyuluyor. Türkiye’nin yerini haritada bile bilmeyen milyonlarca kişiye ülkemizi bizim aracılığımızla öğrenmesi çok ayrı bir duygu. NBA platformu sayesinde milyonlara ulaşıyoruz. Bundan her zaman gurur duyuyorum.