Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Türk toplumunun yakından tanıdığı Derya Taşkın, 14 Aralık’ta her eyaletin başkentinde gerçekleştirilecek ve yeni başkanı belirleyecek olan delege oylamasına New Jersey adına kullanacak 14 oydan birisine sahip.

Eyaletlerden alınan oylara göre belirlenen delegeler 14 Aralık’ta oylarını kullanacaklar. New Jersey’i Joe Biden kazandığı için Demokrat Parti 14 delege belirlemiş durumda. Onlardan biri de Derya Taşkın. Taşkın, daha önce New Jersey’de Paterson Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış ayrıca, Türk Amerikan Kadınları Siyasi Hareket Komitesi’nin de yöneticilerinden. 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat Parti’den Joe Biden 538 delegeden 306’sını kazandı. New Jersey delegesi için de 14 Aralıkta oyunu kullanacak olan Derya Taşkın’nın delege seçilmesi, Türkler arasında ABD tarihinde bir ilk.

Başarılı işlere imza atan ve uzun süredir Amerikan politikasıyla ilgilenen Derya Taşkın ile röportaj gerçekleştirdik...





Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington DC

Öncelikle sizi tebrik ederiz... Türkiye’nin de artık yakından bildiği electoral college yani delegeler kurulundan birisi de sizsiniz. Biraz bahsedebilir misiniz kimdir bu delegeler?

Teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri Seçici Kurulu Delegesi, Anayasa uyarınca, yalnızca başkan ve başkan yardımcısını seçmek amacıyla her dört yılda bir oluşturulması gereken başkanlık seçmenleri grubudur. Her eyaletin seçmenler delegesi sayı olarak eyaletin senato ve temsilciler meclisi sayısı toplamı kadardır. Mevcut 538 seçmen arasında, başkan ve başkan yardımcısını seçmek için 270 veya daha fazla seçmen oyunun çoğunluğu gerekmektedir.

Seçici delegelerin seçimi ise Nebraska ve Maine eyaletleri hariç, tüm eyaletlerde oy çoğunluğunu alanın tüm delegeleri kazanması esasına dayanıyor. Yani, örneğin, 55 delegeye sahip California eyaletindeki oyların çoğunluğunu kazanan adayın partisinin önerdiği kişiler, bu 55 kişilik delege heyetinin tümünü oluşturuyor.

Seçmenler Kurulu Aralık ayının ikinci Pazartesi gününde bulundukları eyaletin başkentinde toplanıp oy kullanır. Sonuçlar, Senato ve Temsilciler Meclisi ortak toplantısı öncesi Kongreye gönderilir ve sayılır. Sonra Washington’daki Ulusal Arşivlerine sertifika gönderilir. Başkan ve Başkan yardımcısının resmi olarak göreve başlaması 20 Ocak'ta gerçekleşir.

Neden sizi seçtiler Derya Hanım? Bize biraz süreçten bahsedebilir misiniz?

Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti kendi seçici delegelerini partilerine sadık ve güvenilir kişilerle oluşturuyor. Uzun süredir Demokrat Parti içinde çalışan biri olarak ilçe ve il parti içinde başkan ve yönetiminin güvenini kazandığım için, bu göreve New Jersey Demokrat Parti tarafından layık görüldüm. Bu süreçte mülakattaki başarı ve özgeçmiş önemli rol oynuyor.

ABD seçim tarihinde ilk defa Türk kökenli birisi Başkanı belirleyecek oylardan birisinin sahibi. Biz gurur duyduk siz neler söylemek istersiniz?

Amerika’da her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde halkın başkan ve başkan yardımcısını seçmek için yetki verdiği ve Aralık ayının ikinci Pazartesi günü oy kullanmaya giden 538 seçmen delegesinden birisi olmak ve bulunduğum bölgede partimin ve insanların güvenini kazanıp oy kullanabilmek bir Amerikalı Türk olarak onur verici. Ayrıca bölgemiz New Jersey’de alanında başarılı ve kendini kanıtlamış delegelerin arasında olmak sevindirici.

Uzun yıllardır verdiğim siyasi çalışmaların partim tarafından ödüllendirilmesi başarımı taçlandırıyor. Bu yıl büyük bir yarışma içinde geçen başkanlık seçimi oturduğumuz delege koltuğunun önemini artırmış bulunmakta çünkü Amerikan tarihinde ilk defa bu kadar oy kullanıldı...

Biraz siyasi hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Kaç yıldır içindesiniz ne zaman başladınız hangi görevlerde yer aldınız?

Üniversitede okurken siyasetle ilgilenmeye başladım ve o zamanlar seçim zamanında partide gönüllü olarak afiş dağıtarak, kapı kapı dolaşarak başladım. Zaman geçtikçe bizim Türkler olarak burada olduğumuzu sesimizin duyulmasını daha çok önemsediğim için çalışmalarımı devam ettirdim.

Passaiç County Demokrat Parti Kadın Kolları hazinesinden sorumlu olarak 2018 yılında göreve seçildim. 2018 yılında Paterson Demokrat Parti delegesi olarak görev yaptım. Bununla beraber New Jersey Demokrat Partisi altındaki Müslüman Kurulu (Caucus) Passaiç County bölgesine eş bailamo olarak atandım. Ayrıca 2015-2018 yılları arasında Paterson şehri belediye başkan yardımcılığı görevini de üstlendim.

ABD’de 270 delegeye ulaşan seçimin galibi... ABD’nin 46. Başkanı olmaya kesin gözüyle bakılan Joe Biden ilk olarak oyları alacak daha sonra yemin edecek. Biraz süreçten bahsedebilir misiniz?

Delegeler olarak 14 Aralık’ta Trenton'a giderek oyumuzu kullanacağız ve oylarımızı imzaladıktan sonra oylar Washington DC'ye gönderilecek, Ocak 6'da Senato ve Temsilciler Meclisi’nin ortak oturumunda sayılacak ve sonuçlar Ulusal Arşivlere gönderilerek kayıt altına alınacak. Ocak 20'de de başkan yemin ederek resmi olarak göreve başlamış olacak.

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Peki delegeler sonradan karşı adaya oy verebilir mi?

Delegeler partilerine vermiş olduğu söz ve güvence karşılığı oy kullanmak için seçiliyor. Kanunen karşı adaya oy vermelerini engelleyici bir husus yok aslında. Tarihte de karşı adaya oy verildiği görüldü. 2016 Clinton- Trump başkanlık seçiminde Demokrat delegeler oyunu Clinton'dan yana kullanması beklenirken Colin Powell ve Bernie Sanders'dan yana kullandı. Bununla ilgili olarak 6 eyalet (Montana, Nevada, Nebraska, Minnesota, Indiana ve Washington) kendi geçirdikleri kanunla söz verdiklerinden başka başkan adayına oy kullanamaz.

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Seçiciler kuruluna seçildiğiniz haberini alınca neler hissettiniz?

Haberi aldığımda onur duydum, emeklerimin bir şekilde meyve vermesi çok mutlu etti. Parti başkanımız aradığında konuşurken annem yanımdaydı. Annem sesimdeki mutluluğu duyunca hayırdır dedi. Anneme seçmen delegesinden biri seçildim dedim. Annem yanaklarımı öptü tebrik etti ama hemen arkasından bu ne demek oluyor dedi. Bunu da uzunca bir süre anlatmam gerekti.

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Joe Biden’ın Başkan seçilmesi sizce ABD’yi nasıl etkileyecek?

Müttefik olan iki ülkenin, ülke çıkarları doğrultusunda değişebilecek gündem politikaları dışında birbirini değişmekte olan yeni düzende kaybetmek istediğini yada bunlara yönelik tutum içerisinde olacağını düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyetinin askeri gücü ve teknolojik silahlar açısından bölgedeki hakimiyeti ortada. Her fırsatta Türkiye ile çalışmanın bölgedeki önemi üzerine açıklamalar da bunun göstergesi. Yani ABD dış politikasında beklenildiği gibi önemli bir değişiklik beklemiyorum.

Biden'ın Türkiye karşıtı bazı olumsuz açıklamaları oy toplamaya dönüktü. Başka ülkelerin lobi faaliyetleri ve oy potensiyeli Türk Amerikalı seçmenlerden daha fazla olduğu için bunu böyle okumak gerekiyor.

Ve elbette korona... Beyaz Saray’ın projeksiyonuna göre Mart başı itibariyele korona ölümleri yarım milyonu bulabilir. Biden aslında zorlu bir koltuğa oturacak. Nasıl yönetecek sizce süreci?

Biden siyasette tecrübeli biri. Virüsle baş edebilmek için her fırsatta güçlü bir ekip kurarak COVID - 19 ile mücadeleye hazırız diyor. Göreve gelmesiyle birlikte bu süreç çok daha hızlı ve sağlıklı bir yolda ilerleyecek diye düşünüyorum.

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Derya Taşkın kimdir?

Çifte lisansımı Seton Hall Üniversitesi’nde, Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler ve Ceza Hukuku alanında tamamladım. Şu anda Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansı tamamlama sürecindeyim.

Paterson Şehrinde 2015-1018 yılları arasında Belediye Başkan yardımcılığı yaptım. Ayrıca 10 yıldır Paterson Belediyesi Kütüphane ve Müzesi yönetim kurulu üyesiyim. Passaiç County (16 Belediyeyi iç alan Kadın Statüsü delege) Commissioner olarak atandım.

Passaic County Demokrat Parti Kadın Kolları hazinesinden sorumlu olarak 2018 yılında göreve seçildim. 2018 yılında Patteron Demokrat Parti delegesi olarak seçildim. Bununla beraber New Jersey Demokrat Partisi altındaki Müslim Kurul (Caucus) Passaiç County bölgesinin co-chair olarak atandım.

2009 yılında kurduğum İnsan Kaynakları ve Ticari Danışmanlık Şirketinde hizmet vermeye devam ediyorum. Şirketlerin iş üretkenliğini artırmadan Amerikan piyasasına girmesi ve bağlantı kurmasına destek sağlıyoruz. Buna ek olarak, şirket yerel ve küresel müşterilere ticari ve profesyonel personel hizmeti sağlıyor.

Ayrıca, 3 yıl önce, Five Sister Production- Yapım şirketini kurdum ve “New York Masalı” adlı ilk Türk-Amerikan filmini çektim.

Specialty Food Association, Food Network, NJ Monthly gibi kurumlardan önemli dereceler ve ödüller alan 21 yıllık aile şirketimiz Taşkın Bakery’i (Fırın) 60 personeliyle birlikte aktif olarak yönetmekteyim. Türk ekmek ve tatlı kültürünü tanıtmanın yanı sıra kafeterya olarak da hizmet vermekteyiz.

Hamdi Ulukaya Girişimi’nde ilk yıl mentorlerindendim ve bir yıl boyunca genç beyinlere mentör olarak temasta bulundum.

Bir çok Türk- Amerikan Derneğinde kuruculuk üyeliğinden yönetime kadar görevlerde bulundum. Şuan sadece DTİK Amerika Bölge Komite başkanlığını yürütüyorum.

Yaptığım çalışmalardan dolayı Kongre, senato, freeholder, belediye başkanı ve meclis üyelerinden başarı belgeleri ve ödülleri aldım. Ayrıca TOA, JCİ, Paterson Alliance kurumlar tarafından ödüller aldım.