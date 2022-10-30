Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’nde 8 Kasım Salı günü seçim günü. 8 Kasım aynı zamanda seçmenin sandık başına gitmesi gereken son gün çünkü birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri günler öncesinden başladı bile!



Amerikalılar posta ile bile oy kullanabiliyorlar. Buna rağmen oy kullanma oranı oldukça düşük. Fakat bu seçimler hepsinden biraz daha farklı. Trump’ın seçilmesiyle birlikte halk oldukça kutuplaşmıştı. ABD tarihinde görülmeyen Kongre Baskını dahi yaşandı. ABD’de her ne kadar siyasete ilgili son yıllarda artsa bile ABD’nin başındaki isim Joe Biden’a kendi partisinden bile enflasyondan dolayı tepki var. Bu seçimlerde Cumhuriyetçiler anketlerde önde görünüyor. Peki Amerikalılar ara seçimde kimleri seçecek? Neden oy kullanacaklar? Hangi eyaletin Valileri değişecek?





34 Senatör’de seçim heyecanı



ABD Kongre’nin üst kanadı Senato’da toplam 100 Senatör bulunuyor. Her eyaletin nüfusu ve yüz ölçümüne bakmadan 2 Senatörü var. 50 eyaletin 34’ünde seçim var. 34 aday ya yeniden Senato’ya seçilecek ya da ilk defa senatör olacak.





435 Temsilciler Meclisi Üyesinin tamamı yarışacak



Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesinin tamamı için seçimler gerçekleşecek. Temsilciler Meclisi yani milletvekilleri eyaletlerin yüz ölçümü ve nüfusuna göre değişiklik gösteriyor. Mesela California’nın 53 milletvekili bulunurken Montana eyaletinin tek milletvekili var.





Eyaletlere göre Temsilciler meclisi sayıları:



Alabama 7

Alaska 1

Arizona 9

Arkansas 4

California 53

Colorado 7

Connecticut 5

Delaware 1

Florida 27

Georgia 14

Hawaii 2

Idaho 2

Illinois 18

Indiana 9

Iowa 4

Kansas 4

Kentucky 6

Louisiana 6

Maine 2

Maryland 8

Massachusetts 9

Michigan 14

Minnesota 8

Mississippi 4

Missouri 8

Montana 1

Nebraska 3

Nevada 4

New Hampshire 2

New Jersey 12

New Mexico 3

New York 27

North Carolina 13

North Dakota 1

Ohio 16

Oklahoma 5

Oregon 5

Pennsylvania 18

Rhode Island 2

South Carolina 7

South Dakota 1

Tennessee 9

Texas 36

Utah 4

Vermont 1

Virginia 11

Washington 10

West Virginia 3

Wisconsin 8

Wyoming 1

Toplam: 435





36 eyalette Valilik seçimleri var



ABD’de Valilik seçimleri oldukça önemli. 8 Kasım 2022'de 36 eyalette seçimler gerçekleşecek.



ABD’de şu an 28 Cumhuriyetçi vali ve 22 Demokrat vali görev yapıyor. ABD’de valiler 4 sene görev yapıyor ve en fazla 2 dönem Valilik yapabiliyor.





Valilik seçimlerinin gerçekleşeceği eyaletler:



Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Wisconsin ve Wyoming





Yerel seçimler de var



ABD’de sadece Başkan, Senatörler ve Temsilciler Meclisi Üyeleri değil eyaletlerin Valileri ve yerel yönetimdeki Yargıçları ve Sheriff'ler de halk tarafından seçiliyor.



Bu yüzden 8 Kasım Salı günü ABD’de genelden özele birçok yerde seçimler gerçekleşecek. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi aslında posta ile ya da erken oy kullanma merkezlerinde bu işlemler devam ediyor. 8 Kasım Salı günü oy vermek için son tarih olduğunu belirtelim.



Amerikalılar siyasi olarak çok kutuplaştı



ABD’de seçim öncesi en önemli konu olan dünyayı da sarsan enflasyon ilk sırada. Hayat pahalılığı seçmenin tercihlerini bakalım nasıl bir etki yapacak? Ardından bir diğer önemli konu suç oranlarının yükselmesi ve insanların politik olarak bölünmesi seçimlerin önemli maddelerinden. Ara seçimler öncesi iki partinin de öncelikleri çok farklı. İki partinin eğildiği başlıklar şunlar;





Cumhuriyetçiler:



- Enflasyon

- Suç oranları

- Göçmenlik





Demokratlar:



- Silahlı şiddet

- Kürtaj

- İklim değişikliği



