Haber: Damla Oya Erman

Daha önce, American Cancer Society, 55 ila 74 yaşları arasındaki en az 30 paket-yıl sigara içme geçmişi olan yetişkinler için yıllık akciğer kanseri taramasını öneriyordu. Şimdi ise örgüt, akciğer kanseri taraması yapılıp yapılmamasının artık sigara içmeyi ne kadar süre önce bıraktığını içermemesi gerektiğini söylüyor.

Güncellenen kılavuzunda, American Cancer Society, en az 20 paket-yıl sigara içme geçmişi olan mevcut veya eski sigara içicileri için 50 ila 80 yaşları arasında yıllık akciğer kanseri taramasını önermektedir. Bir paket-yıl, bir yıl boyunca ortalama bir paket sigara içmek olarak tanımlanır. Örneğin, 10 yıl boyunca günde iki paket sigara içen bir kişi, 20 paket-yıl geçmişe sahiptir, aynı şekilde 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içen bir kişi de.

Ayrıca, American Cancer Society'nin güncellenen kılavuzu, yaş ve paket-yıl uygunluk kriterlerini karşılayan eski sigara içicileri için "sigarayı bırakalı ne kadar süre olduğu kullanılmaması" konusunda tavsiyede bulunuyor. American Cancer Society'nin baş bilim görevlisi Dr. William Dahut, "Bence sigarayı ne kadar süre önce bıraktığınız konusu insanlar için kafa karıştırıcıydı" dedi. "Öncelikle, akciğer kanseri yaşlıların hastalığıdır ve bu nedenle riskiniz 60'larınıza girdiğinizde en yüksek olmaya başlar, bu muhtemelen insanların tarama yapmayı bıraktıkları döneme denk geliyordur." dedi.

American Cancer Society, güncellenen önerisinin, mevcut önerilere göre %21 daha fazla akciğer kanseri ölümünün önlenmesine yol açacağını tahmin ediyor. Grup son olarak 2013 yılında akciğer kanseri tarama kılavuzunu güncelledi.

American Cancer Society'nin yeni akciğer kanseri tarama kılavuzunu anlatan Dr. Robert Smith, "Bugünkü ana fark, American Cancer Society'nin artık sigara içmeyi bırakalı ne kadar süre olduğunu akciğer kanseri taraması için uygunluk kriterinde tavsiye etmediği" dedi. American Cancer Society gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser tarama önerileri yayınlayan tek kuruluş değil.

Doktorların kararlarını yönlendiren ve sigorta planlarını etkileyen bağımsız tıp uzmanları grubu olan Amerika Birleşik Devletleri Önleyici Hizmetler Görev Gücü'nün kendi ayrı tarama tavsiyeleri bulunmaktadır. 2021 yılında USPSTF, akciğer kanseri taraması için 20 paket-yıl sigara içme geçmişi olan, şu an sigara içen veya son 15 yıl içinde bırakan yetişkinler için yıllık taramayı öneren bir son öneri açıkladı.

Dr. Matthew Triplette, Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde pulmonolog, doçent ve kanser önleme araştırmacısı olan ve ACS veya USPSTF önerileriyle ilgili olmayan bir kişi, "USPSTF ve diğer kılavuzlar her zaman akciğer kanseri taramasının sadece şu an sigara içen ve son 15 yıl içinde sigarayı bırakan kişiler için geçerli olması gerektiğini söylüyor" dedi. "American Cancer Society'nin yeni kılavuzları, daha yeni modelleme kanıtlarının bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani, riskin, sigarayı 15 yıl bıraktıktan sonra durmadığını ve ağır sigara içme geçmişi olan kişilerin hala tarama yapmaya devam etmeleri gerektiğini söylüyorlar."

Triplette, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm uygun kişilerin yaklaşık %10 ila %15'inin akciğer kanseri için taramadan geçtiği tahmin edildiğini ekledi. American Cancer Society'nin güncellenen tarama kılavuzu, akciğer kanseri taraması hakkında farkındalığı artırma fırsatı sunar ve özellikle siyah ve kahverengi topluluklarda, akciğer kanseri gelişme ve ölüm riski artan kişilere tarama yapmalarını teşvik eder. "Akciğer kanserinde sağlık eşitsizliklerini özellikle ırka göre görüyoruz.

Bu nedenle, diğer ırklardan daha yüksek akciğer kanseri geliştirme ve ölüm riskine sahip olan siyah ırkın daha az sigara içme geçmişine sahip genç insanları görüyoruz" dedi Triplette. "Kriterleri genişletmek, daha fazla kişiye ulaşma fırsatı sunar, ancak kılavuzları kişiselleştirmez ve tarama sürecini geliştirmezsek, herhangi bir kılavuz değişikliğinin kabulü gerçekten artırmayacağını."