Amazon tarafından Prime üyelere özel düzenlenen indirim kampanyası kapsamında spor giyim ve outdoor ürünlerinde de indirimler devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, amazon.com.tr adresinde 17 Temmuz'a kadar sezonun en trend spor ve günlük kıyafetlerine, ayakkabılarını, çanta ve aksesuarlarına kadın, erkek, kız çocuk, erkek çocuk ve bebek alt kategorilerinde ulaşılabiliyor.

Amazon Türkiye, Prime Day kampanyasında indirimlerin uygulanacağı ürünleri, müşterilerinin geri bildirimlerine göre belirledi. Şirket, müşterilerin en çok önerdikleri indirimleri belirlemek için tanınmış influencerlar ve yayınlardan oluşan Prime İndirim Avcıları'nı görevlendirdi. Prime İndirim Avcıları, Prime Day öncesinde takipçilerine ve okuyucularına ulaşarak müşterilerin en çok hangi ürünlerin indirime girmesinden heyecan duyacaklarını öğrenirken, 1 milyonun üzerinde indirim önerisi topladı.

Prime Day'in başlamasıyla birlikte, Prime Fırsat Avcıları tarafından seçilen moda, kitap, ev aletleri ve daha birçok kategorinin yanı sıra ev ve yaşam kategorisinde de en çok önerilen ürün ve markalar indirime girdi.

AA