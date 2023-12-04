Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,8 üzerinde 1924 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1932 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 235 lira, Cumhuriyet altını ise 13 bin 195 liradan satılıyor.

Bugün, 2 bin 145 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 76 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesiyle, altına olan talebin arttığını bildirdi.

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisinin güçlü şekilde hissedilmeye devam edildiğini belirten analistler, bankanın sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.090 ve 2.100 seviyelerinin direnç, 2.050 ve 2.030 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,28 ve yıllık bazda yüzde 61,98 artışla beklentilerin altında kaldı.