PARİS AA- 21 film arasından seçilen yapıt, Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki oğulları Daniel karakterlerinin etrafında dönüyor. Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan film, 23 Ağustos'ta Fransa'da gösterime girecek.

Festivalde, yönetmen Jonathan Glazer, "The Zone of İnterest" filmiyle "Büyük Ödül"e layık görülürken, "En İyi Senaryo Ödülü" Hirokazu Kore-eda'nın çektiği "Monster" filmine verildi. "Monster" filminin senaryosunu Yuji Sakamoto kaleme aldı.

"En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi "The Pot-au-Feu" filmiyle Tran Anh Hung oldu. "Jüri Özel Ödülü", "Fallen Leaves" filmiyle Aki Kaurismaki'ye gitti.

"Altın Kamera Ödülü"nü "Inside the Yellow Cocoon Shell" adlı filmin yönetmeni Thien An Pham alırken, "Kısa Metraj Ödülü", "27" isimli filmin sahibi Flora Anna Buda'ya verildi.

"Kısa Film Özel Mansiyon Ödülü"nü ise "Far" filmiyle Gunnur Martinsdottir Schlüter aldı.

"Perfect Days" filminde oynayan Koji Yakusho "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne, Merve Dizdar da "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kuru Otlar Üstüne" filminde "Nuray" karakterini canlandırıyor.