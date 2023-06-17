İSTANBUL- Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin ödül törenine Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, TURSAK Vakfı Başkan Yardımcısı Burhan Gün, Festival Türkiye Koordinatörü Serap Gedik, Festival Danışmanı Caner Ural, yönetmen Yüksel Aksu, yönetmen ve yapımcı Fehmi Yaşar, oyuncu Nilperi Şahinkaya, yapımcı Seda Özkaraca, oyuncu Yağız Can Konyalı, oyuncu Ece Uslu, yazar Gülçin Willhem, oyuncu Sennur Nogaylar, oyuncu Barış Gönenen, oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, Prof.Dr.Sait Ali Köknar, yönetmen Seyhan Derin, Emre Yusufi ve çok sayıda davetli katıldı. Yosi Mizrahi ve Rana Ayhan’ın sunduğu ödül töreni, Metropolis Cine Star Sineması'nda yapıldı.

Festival kapsamında En İyi Film Ödülü “Kurak Günler” ve En İyi Yönetmen Ödülü “Karanlık Gece” filmiyle Özcan Alper’e verildi. Bu yıl ilk kez Uzun Metraj Jürisi, ilk filmini çeken “Kar ve Ayı” filminin yönetmeni Selcen Ergun’a En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülü verdi.

Festivalde bu yıl ayrıca En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü “Karanlık Gece” filmiyle Yunus Roy İmer’e, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü “Çilingir Sofrası” filmindeki performansları ile Ahmet Rifat Şungar ile Barış Gönenen’e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Turna Misali” filmi ile Sennur Nogaylar’a verildi. Jüri, bu kategoride bu yıl ilk kez genç bir oyuncunun başarısını da ödüllendirerek Gelecek Vaad Eden Oyuncu Jüri Özel Ödülü’ne “Kabahat” filmindeki performansıyla Mina Demirtaş’ı layık gördü.

Bu yıl En İyi Senaryo Ödülü’nü "Kurak Günler” filmi ile Emin Alper alırken, En İyi Film Müziği Ödülü ise "Kurak Günler” filmi ile Stefan Will’e verildi.

HABER: MERVE ELÇİ