"Bir süredir kanser hastalığına yakalandığının haberini duyuran Ünlü Sanatçı Hülya Bozkaya, son paylaşımıyla sevenlerini hüzne boğdu. "Kaç günüm var bilmiyorum" diyen ünlü sanatçıya geçmiş olsun dilekleri geldi. Sanatçı dostları yalnız bırakmadı."

Dün gece tam uyumak üzereyken telefon da direk haberini gördüm. Şok oldum. Kendime gelemedim bir süre. Nasıl ya ? Olmaz olamaz. Yalan haberdir dedim. Sosyal medya üzerinden hesabına baktım. haberin doğruluğunu anlayınca o kadar üzüldüm ki anlatamam. Sevgili Hülya bozkaya'dan bahsediyorum. En son 2016 yılında Flash Tv de sunduğu " Ne Çıkarsa Bahtına" adlı Programına Konuk sanatçı olarak çıkmıştım. Nezaketi,hoşgörüsü,insanlığı o kadar güzeldi ki anlatamam. O dönemler Yeni çıkardığım "Hoşcakal" adlı albümünün tanıtımı uğruna bir çok kapı çaldım ama Ulusal TV programlarına kimse kolay kolay çıkartmıyorlardı. Sevgili dostum Sima Sarıkaya'nın vesilesi oldu. Zaten Bana ciddi anlamda destekçi olan Ekin Akkaş, Sima Sarıkaya, Ayhan aşan, Müge oruçkaplan ve son olarakta Hülya bozkaya idi.

Bir kaç kere bir araya geldik. Gerçekten hem dost hemde arkadaş canlısıydı kendisi. Bende emeği çok büyük. ALLAH ona şifa versin. Sevgili Hülya iyileşecek. ALLAH onun güzel kalbinin mükafatını verecek inanıyorum. Hepimizin bu hayatta bir sınavı var malesef... Sevgili kardeşim seninde sınavın bu. Ama başaracaksın,iyileşeceksin..

O güzel sesinden yine yanık yanık Anadolu ezgileri dinleyeceğiz... Dualarımız seninle. ALLAH sana Şafi ismiyle şifa versin.

DUALARIMIZ SENİNLE...

Hülya Bozkaya, "Kaç günüm var bilmiyorum" notuyla şarkı söylediği anları paylaştı. Duygusal paylaşımlar yapan,

Nisan ayının başında sağlık durumuyla ilgili konuşan Hülya Bozkaya, "Sevgili gönül dostlarım maalesef ki sizlere güzel haberler veremiyorum. Kemoterapi sonrası çekilen pet sonucunda 3 tane yeni bulgular tespit edildi. Bugün emar çekilecek haftaya konsey toplanıp karar verecek. Yoruldum savaşacak gücüm kalmadı keşke böyle olmasaydı lakin bazen kadere teslim olmak gerek. Yaradana sığındım o ne dilerse o olsun. Kalın sağlıcakla. " ifadelerini kullandı.

HÜLYA BOZKAYA KİMDİR?

Hülya Bozkaya, 6 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Muşlu olan Hülya Bozkaya, bir dönem Flash Tv ekranlarının vazgeçilmez programı olan Ne Çıkarsa Bahtına programının sunuculuğunu yapmıştır.

"KALMAK İÇİN BÜTÜN MÜCADELEM"

Instagram hesabı üzerinden video ve fotoğraf paylaşan Bozkaya, "Gitmek için değil kalmak için bütün mücadelem" ifadelerini kullandı. Şarkıcının paylaşımlarını hızlı şekilde destek mesajları geldi. Ünlü şarkıcı Nadide Sultan da Bozkaya'da mesajıyla destek oldu. Sultan, "Umutsuzluk yok. Yorulmak yok güzel arkadaşım İnşaallah iyileşecek. Az daha sabır." notunu düştü.