Babam henüz yeni vefat etmiş. Benim ve eşimin en sevdiği şarkıcı İlhan İrem aynı dönem Hakk’ın rahmetine kavuşmuş. Belli bir değişim olacak. Ama ne? Sanki bir belde, en kutlu belde beni çağırıyor. Hep gittiğim Dikilitaş camiinin imamı Cemal Bey, bir Cuma vaazında, dileyenlerin kendisiyle birlikte umreye gidebileceğini söylüyor . Zaman geçiyor, geçiyor. Bir teselli ver diyorum Allah’ım. Yarattığın kuluna bir teselli.

Sonra o dönem ligin ilk maçı. Hem dünyalık hem ahretlik kadim dostum Bilal Uygun’la ilk maçı bir cafede izlemek üzere buluşuyoruz. Ama nedendir bilinmez, hiç içimizden gelmiyor o gün maç seyretmek. E, n’apalım, madem Üsküdar’dayız. Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi’nde akşam namazı kılalım diyoruz. Bu türbenin İstanbul boğazını koruyan türbelerden biri olduğu rivayet edilir. Bu türbede bir Fatiha okuyanın, denizde boğularak ölmeyeceğine, ahir ömürlerinde fakirlik çekmeyeceklerine, imanlarını kurtarmadıkça ölmeyeceklerine inanılır. Yaşadığı dönem Bursa Kadısı iken çeşitli imtihan vesileleriyle Kanuni Sultan Süleyman’ın akıl hocalığına kadar yükselen Aziz Mahmud Hüdayi, hacca ve umreye gitmek isteyenlere maddi manevi yardım edermiş. Ben ve kadim dostum türbeden çıkışta bir anı olsun diye fotoğraf çektik ve sosyal medyada paylaştık. Bu fotoğrafın altına “Bir de umreye mi gitsek?” diye yazdım. Dostumdan “Allah mı söyletiyor?” diye yanıt aldım. Meğer gerçekten Allah söyletmiş.

Gel gör ki, caminin umre organizasyonuna pasaportlarımız yetişmiyor. Bir şey olmuyorsa üzülmemek gerek. Daha hayırlısı seni mutlaka bekliyordur. Gerçekten de, ben ve dostumun umreye niyetlenmesinin ardından, arkadaşımın Üsküdar ve Şile’deki yakın ve uzak akrabaları, dostları, hatta aile bireyleri, annesi ve ağabeyi ile birlikte umreye gidecek 15 kişilik bir kafile haline geldik.

Umre tarihi yaklaştıkça, bir heyecan kaplıyor içimi. Sanki bedenim manevi bir zenginliği deneyimlemek üzere evriliyor. Pasaportlar, vizeler çıkmış, tüm prosedürler teker teker aşılmış. Geriye bir Allah’a teslimiyet kalıyor ve Allah’ın evine yolculuk… Derken bir sabah bir son dakika haberiyle irkiliyorum.

Bir hafta sonra uçağa bineceğimiz Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yangın çıktığı haberi veriliyor televizyonda. Hemen arkadaşıma açıyorum bir telefon. Benim diyorum bu umre yolculuğuna çıkmam gerek diyorum. Hatta en çok istediğim önce Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)’in türbesinin bulunduğu Mescid-i Nebevi’yi ve Medine’yi görmek, sonra en kutlu belde Allah’ın evi Kabe’nin ve kıblenin bulunduğu Mekke’ye geçmekti dileğim. Allah’a şükür ki, tur organizasyonumuz bu şekilde, tam da murad ettiğim ölçüde gerçekleşmişti.

İtfaiyecilik, arkadaşımın aile mesleği. Farklı farklı rütbelerde başta Üsküdar ve Kadıköy olmak üzere itfaiye teşkilatında akrabaları var. Merak etme diyor, kısa sürede bu yangını söndürürler. Dediği oluyor, sanki sadece havalimanındaki değil, hayatımızın içindeki pişmanlıklar, yapmak isteyip de yapamadıklarımız, yapıp da tövbekar olduklarımız, yüreğimizdeki yangınlar da sönüyor ve böylece 5 Ocak 2023 gecesi, dünyalığı arkada bırakarak, Mevla’ya teslim olmuş bir şekilde, Medine’ye gidecek uçağa binmek üzere, tüm kafile havalimanında buluşuyoruz.

Her işte bir hayır vardır derler. Pasaportumuzun yetişmediği umre seyahati sırasında Mekke’de fırtına çıktı. Sel oldu. Ben çocukken gazetede bir haber okumuştum. İnsanlar yüzerek Kabe’de tavaf ediyordu. O zamandan beri, ben de yüzerek tavaf etmek istiyorum derdim. Gitmeden iki gün evvel, eşim Gökçen hanım, beni kenara çekip, “bana bak Korkut, Allah’a tövbe et. Bir de O’ndan ne istediğine dikkat et. Kabe’de fırtınaya dayanamazsın.” demişti. İyi ki de bu tövbeyi etmişim. Kutsal umre yolculuğum su gibi geçti. Ama su gibi akan bizdik. Allah’ın yardımıyla tabi ki…

Medine’ye yolculuk yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Uçağa biner binmez uyumuşum. Gözümü açtığımda Medine’deydim. Hayatım boyunca böyle konforlu bir uçak yolculuğu yaptığımı hatırlamıyorum. Uçak ya türbülans yapmadı, ya da yaptıysa ben hissetmedim. Sabah namazından önce Medine’deydik. Daha önce hiç cemaatle sabah namazı kılmamıştım. Şimdi yetişirsek ilki, Mescid-i Nebevi’de nasip olacaktı. Ama kadim dostumun ablasının havalimanında valizi kayboldu. Oldukça zaman kaybetsek de, bavulu bulamadan Mescid-i Nebevi’de sabah namazına yetiştik. Döktüğüm mutluluk gözyaşlarını anlatamam.

Ertesi gün Mescid-i Nebevi’den öğlen namazından dönerken bavulu otelin önünde bulduk. Allah’ın ve peygamberin evinde Allah’ın izniyle hiçbir şey kaybolmaz. Döner dolaşır, seni bulur. Tıpkı Mekke’de kabe’yi tavaf ederken kaybolan cep telefonumu bulmam gibi.

Annem, umre yolculuğundan önce hepsi 10 ve 20 liralık bir para teslim etmişti bana. Bu parayı ne yapacağım diye sorunca, Kabe’de temizlik görevlilerine dağıtırsın demişti. Ne yalan söyleyeyim Medine şefkat yuvası gibi ve annemin dileğini daha Medine’de gerçekleştirmiştim. Mekke’ye geçtiğimizde hafif şifayı da kapmıştım. Yanıma sadece telefonumu almış onu da kemerime sıkıştırmıştım. Kabeyi tavaf ederken üçüncü dönüşte telefonumun yerinde olmadığını fark ettim. Telefonumu yine bulurum ama bu tavafı bir daha bulabilir miyim? Yedinci dönüşün ardından tavafı tamamladıktan sonra, tutanak tutturmak için bir polis bulmak üzere Mescid-i Haram’da dolaşıyorum. Derken bir temizlik görevlisi, “Senin telefonun İsmail makamında.” diyor bana. Ne yalan söyleyeyim, daha önce duyduğum bir yer değildi. Aslen kabenin bir parçası olan yarım daire şeklinde bir duvar. Hazreti İsmail’in annesi Hazreti Hacer’in bu alanda gömülü olduğuna inanılırmış. Afrikalıların tavafının ardından güneybatı Asyalıların arasından Kabe duvarına kadar geldim. Ama tam anlayamamışım ki, “mister İsmail” dedim makamı koruyan polise. O da şaşırdı tabi. Çünkü ben polisin ismi İsmail sanmıştım. Bir beş dakika kabe duvarının önünde bekletti beni Sonra niye geldiğimi sordu, telefonumu kaybettim deyince, bana şifresini ve üzerindeki fotoğrafı sordu. Fotoğrafta Medine görseli vardı ve bana telefonumu teslim etti.

Umre yolculuğum boyunca bana güzel sohbetiyle eşlik eden Üsküdar’da müdavimi olduğum cafenin sahibi Cihat bey’in babası Ahmet Emin Uygun’la yaptığımız sohbetleri, bize bir rehber gibi eşlik eden Turgut Tunç’u, Peygamber Efendimiz’in (sav) istirahatgahı Ravza-ı Mutahara’da kıldığım akşam namazını, Kuba camii ve Kıbleteyn Camii’ndeki şükür namazlarımı, Cennet-ül Baki ve Uhud Tepesi’nde aldığım cennetin ve şehitlerin kokusunu unutamam. Daha anlatsam, sayfalara sığmayacak güzel anılar biriktirdiğim 11 günlük umre ziyaretinde bizler Türk milletine ve devletine dua ettik. Gitmek isteyip de gidemeyenlere Mevla’m nasip etsin. Dünyanın merkezine gittik, gördük. Siyahın beyazdan, beyazın siyahtan üstünlüğü yok. Herkesin dilinde bir ağızdan Allah, Muhammed! Peygamber Efendimiz’in (sav) dediği gibi, kutsal topraklar bir gün yeşerecek ve yeşerdi de… 1400 sene önce belirtilen bu ahir zaman alametini gözümüzle gördük, tanıklık ettik. Umarız ibret alanlardan oluruz. Yazımı hacı abimiz Ahmet Emin Uygun’un yazdığı şiirden bir dörtlükle bitirelim.

“İmkanım olsa bu mübarek yere ayağımla basmam

Bundan sonra buraya bağlı tasmam

İzin ver de ben de dünyanun en güzel yerini edeyim tavaf

Umarım bir mucize olur da ben de olurum af. “