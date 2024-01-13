Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

TÜRK MÜZİĞİNİN BÜYÜK USTALARI NECDET TOKATLIOĞLU VE MÜZEYYEN SENAR'DAN ONAY ALIP 20 YIL SONRA SINGLE ÇIKARDI....

Alican Atalay ilk musiki eğitimini lise çağlarında Tsm'nin büyük ustalarından Necdet Tokatlıoğlu'ndan alarak ve kendisi tarafından keşfedilerek başlamıştır. Necdet Tokatlıoğlu sayesinde Türk Müziğinin Divası Müzeyyen Senar ile tanışıp kendisindende büyük övgüler alması Alican Atalay'ın müzik yolundaki serüvenine ışık olmuştur. İstanbul Musiki Derneği'nin çalışmalarına katılıp, İTÜ Devlet Konservatuarını kazandıktan sonra eğitimlerini Türk Musikisinin büyük üstadları Fahri Demircioğlu, Feriha Tunceli, Bertan Üsküdarlı, Mustafa Sağyaşar ve Nilgün Serimoğlu'ndan ders alarak devam etmiştir. Theo Music Production yapım şirketinin etiketiyle 20 yıl sonra ilk kez müzik sevenlerine tek şarkılık single'ı ''Tek Kanatlı Sevdam'' ile merhaba diyen Alican Atalay'ın yorumladığı şarkının sözleri Saro Secikyan'a, bestesi Herman Hallaçoğlu'na ve düzenlemeside Teoman Alpsakarya imzasını taşıyor. Alican Atalay Türkiye'de birçok usta sanatçı'nında övgüsünü ve takdirini alarak ilk single'ı ile sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. İstanbul'un en seçkin mekanlarında ve özel gecelerinde sahne alan sanatçı bundan sonra stüdyo çalışmalarına daha çok ağırlık vereceğini yakında 2.single için şimdiden çalışmalara başladığını vurguluyor...

FATİH KAFESCİ'DEN '' SORMADAN GEL''

2023 yılının son çeyreğinde ilk single çalışması olan Delirmek İstiyorum ile güzel bir çıkış yakalayan sanatçı,bu başarısını dillere pelesenk olacak olan slow bir şarkıyla taçlandırdı. Kafesci Record etiketiyle çıkan şarkının düzenlemesini Altay Ekren üstlenirken, Şarkının klibi genç yönetmen Yekta İsmail Gök tarafından çekildi. Pop müziğin yeni isimlerinden olan Fatih Kafesci, sesi, besteleri ve yakışıklılığı ile mü̈zik serüveninde emin adımlarla ilerliyor.

BABAMIN KELİMELERİYLE İSTANBUL DEVLET TİYATROLARINDA....

İstanbul Devlet Tiyatrolarının Oyunlarından “Babamın Kelimeleriyle” Yazan Justin Young

Çeviren Eylül Aktürk, Yöneten M. Şamil Kafkas OYUNCULAR: Nışan Şirinyan, Kerim Altınbaşak ve Gülizar Oltulu OYUNUN KONUSU; Kendi hatalarınızın sonraki kuşaklar tarafından tekrarlanmamasını nasıl garanti altına alabilirsiniz? Cevap: onlara bir hikaye anlatırsınız. Kendi kişisel çatışmalarını çözmeye çalışan baba ile oğul’un köklerine dair yolculuğunu anlatan bir hikaye... Nöral patikalarında kaybolmuş demans hastası bir babanın harap olmuş zihninden seyrediyoruz bu hikayeyi... Dil’in insan doğasını anlamamızı nasıl şekillendirdiğini ve iletişimin gücünü keşfetmeye hazır mısınız?

MÜNFERİT TİYATRO'DAN ''KUŞLARI BİLE VURDULAR''

Yazar: Kübra Karatepe, Yönetmen: Selena Demirli Doğan, Yardımcı Yönetmen: Hilal Yapıcıoğlu Oynayan: Kübra Karatepe. “Kuşları Bile Vurdular”, isminin anlamı “umut” olan “Nadina”nın, meraklı, heyecanlı, hayalperest, Boşnak bir kız çocuğunun, 1992 senesinin bahar aylarında başlayan Srebrenitsa Katliamı sırasında yaşadıklarını, yaşayamadıklarını, “tek başına” hayatta kalabilmek ve nefes alabilmek için verdiği mücadeleyi konu alır. Öğretmen bir annenin ve fırıncı bir babanın tek çocuğu olan “Nadina”, soykırım ile birlikte gelişen 4 senenin acılarını, çaresizliğini, korkularını; ışığa hasret, küf, sidik ve ceset kokan, karanlık bir odada düşlemek için çırpındığı ışık huzmelerini anlatır. “Sıcak ekmek kokan” çocukluğunu, “Pamuk anne”sini, babasını, “Sarı Ayla”sını, “Miro”yu ve tutunduğu dallarını, kırılan dallarını, hasretlerini ve vazgeçmeyişini… Çünkü tüm özlemlerin, kokuların ve direnişlerin ışığında: ‘Nadina’, “umut”demektir; umut etmek, vazgeçmemek demektir. “Kuşları Bile Vurdular” Münferit Tiyatro yapımıyla sahnede.

BARIŞ ATAY’IN TİYATRO OYUNU ‘İNTİHAR ŞOV’UN GALASI GERÇEKLEŞTİ

Barış Atay’ın geçtiğimiz günlerde başlayan ve kapalı gişe oynanan yeni oyunu ‘İntihar Şov’un galası gerçekleşti. Barış Atay’ın yazıp tek başına oynadığı, Edip Tepeli’nin yönetmenliğini üstlendiği tiyatro oyunu ‘İntihar Şov’un Moda Sahnesi’nde galası gerçekleşti. Galaya Burak Deniz, Belçim Bilgin, Menderes Samancılar, Hüseyin Avni Danyal, Defne Kayalar, Ali Bilgin, Sitare Akbaş, Ceren Taşçı, Bülent Emin Parlak, Burak Altay, Nail Kırmızıgül, Gonca Cilasun ve Şanışer gibi birçok ünlü isim katıldı. Hangimiz hayatın anlamını uzun uzun düşünüp bir cevap aramadık ki ya da cevap bulamayıp, çaresiz hissetmedik?” sorusunu soran oyunda seyirci bir yazarın hayatıyla ve seçimleriyle kendi zihninde hesaplaştığı son ana şahit oluyor. Başladığı günden bu yana kapalı gişe oynanan oyun, 27 Ocak’ta Baba Sahne, 2 Şubat’ta House of Performance ve 24 Şubat’ta Moda Sahnesi’ndeki oyunlarıyla izleyici ile buluşacak.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...