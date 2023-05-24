“Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve insani alanlarda bölgelerarası işbirliğinin ve ilişkilerin gelişmesinde Rusya Federasyonunun vatandaşı olan Kafkasyalı kardeşlerimizin çok olumlu katkıları var.

Kafkasya kökenli kardeşlerimiz dünyanın dört bir yanından, yaşadıkları yerlerden Türkiye’nin yaşadığı asrın felaketinde kardeşlerinin yaralarının sarılması için seferber olduklarını görüyor ve herbirine şükranlarımızı sunuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza selamınızı ve getirmiş olduğunuz bu kıymetli hediyenizi arz edecek,onun size verilmesi için göndermiş olduğu hediyeleri de size takdim edeceğim.

Kıymetli ziyaretiniz ve destekleriniz için şahsınızda, Rusya Federasyonu vatandaşı olan tüm Kafkasya halkları kardeşlerime selamlarımı iletiyorum”dedi.

Heyet adına konuşan KafkasDer Başkanı Ali Vishadjiev’de yaptığı konuşmada;

‘’Heyet adına kabulünüz için teşekkür ediyorum.Türkiye’de yaşayan Kafkasya kökenli üç şehit babası AluEdilgir ile birlikte sizlere ziyaretimizin sebebi tüm mazlum milletlere umut ışığı olan ve bu ışığı dünya üzerinde her geçen gün daha da yükseklere taşıyan Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimizi bildirmektir.

Bu sebeple tarihte Şeyh Şamil ve ailesine özel yapılan Osman usulü adı verilen bir kamayı sizler aracılığıyla sayın cumhurbaşkanımıza iletmek üzere sizlere getirdik. Zira bu kamanın motifleri özgürlük, cesaret ve doğruluğu temsil etmektedir. Cumhurbaşkanımızın mazlumların yanında zalimlere karşı dik duruşu tam da bu değerlerle donanmıştır.

Bizler Türkiye’nin yaşamış olduğu depremden dolayı da derin teessür içerisindeyiz. Bu sebeple geçmişte ve bugün her zaman yanımızda olan Türk Halkı ve Türkiye’nin zor gününde yanında olmayı bir vefa borcu bildik ve depremin ilk gününden itibaren iki ay boyunca bizzat bölgede kardeşlerimizin yanında olduk.

Mazlum milletler ile tüm Müslümanların sığınağı olan Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın riyasetinde yürütülen Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesindeki başarısı için sürekli dua ediyoruz.”

Görüşme hediye takdimleri ve hatıra resim çekimiyle sona erdi.