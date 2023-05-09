Spor Toto Süper Lig.33.haftasında Galatasaray Icardı’nin penaltı golüyle şampiyonluk sinyalini verdi. Rakiplerine 5 puan farkı açan Galatasaray haftayı rahat nefes alarak kapattı. Tribünler ise maç boyunca takımlarına tam destek olmuşlardı. 47.708 seyircinin maçı takip ettiklerini açıkladılar. Galatasaray maça hızlı başladı karşısındaki 11 kişilik etten duvarı aşmakta güçlendi. Bu konuda Galatasaray’ın daha fazla çalışması lazım. Başakşehir ise maç boyunca önemli pozisyonlara giremediğini gördük haftayı 5.sırada 51 puan ile kapattılar.

TAKIMLARIN İLK 11’ LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Figueiredo

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

İlk yarının uzatma dakikalarında 45+8 Icardı’nın penaltısıyla 1-0 ‘lık skoru yakalayan Galatasaray maçın skorunu da belirlemiş oldu.

Maçta Galatasaray’da Boey, Torreira sarı kart görürken, Başakşehir’de Biglia sarı kart gören oyuncu oldu. Galatasaray’da Boey sarı kart gördüğü için gelecek hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.