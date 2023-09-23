Ben gamlı hazan, sense bahar

Dinle de vazgeç

Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç…

Ne çok şiir yazılmış, şarkı söylenmiş, türkü yakılmış, sonbahar üstüne… Film mesela. Sonbahar’dır ismi bir de, adı üstünde… İnsanı sömürenler, insan düşünen bir hayvandır derler ama gel gör ki, sırf düşünüyor diye insana zulmederler. Sonbahar mevsimi, hüzün mevsimidir, hazan mevsimidir, hele bir de Eylül oldu mu, hava kararmaya, kurşuni bir renk almaya, serinlemeye başlar. Doğanın bir parçası olan insan, başlar, geçmişte yapamadıklarına, başaramadıklarına; üstündeki fani yükü yıkıp, gerçekliğe kavuşamadıklarına hüzünlenmeye. İnsan hapşırmaya da başlayabilir bazen…Hoş hapşırmak da suç oldu ya: Çok yaşa sen insanlık! Sakın geçmişe hüzünlenmekten korkma… Zaten hüzün, akıl sağlığını koruyan en büyük etkendir. Bir de şunu unutma; Geçmişi özlediğin an, kendine geçmişin kölesi mi, yoksa geleceğin öncüsü mü olmak istediğini sor.

Eylül ayının tadı ise bir başkadır. Yaz aşklarının terk edilişidir, çoğu insan için. Robotik insan çağının dışında kalmaya çabalayan insan bilir. İnsan düşünebildiği için değil, hayal ettiği için, sevmeyi, aşık olmayı, aşık olmayı hayal ettiği için vardır. Hem ne demiş Mevlana, “Benim dinim aşktır.” Hep aşktandır, Yusuf’un kuyudan çıkışı, Züleyha’nın kesik elleri, İsa’nın ayaklarını gözyaşlarıyla yıkayıp, saçlarıyla kurulayan kadın, hep aşktandır. Bu aşkı bu sistem artık yaşatmasa da, insanoğlu hep onun izini sürecektir. Bitmedi, sürüyor o kavga, sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek…

Yemyeşil ağaçların arasında bir bahçedeyim. Bir yanımda Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba! Diğer yanımda Genç Fenerbahçeliler’in lideri Sefa Kalya… Alen-i cennet olmalı burası. “Bana tribünlerde küfür etmeyin.” diyor Seba. Bir de diyor bu mesajımı sarı lacivertlilerin tribününe ilet lütfen.

Allah’a boynum kıldan ince. Bir dönem Fenerbahçe’de boks şubesinde antrenman yaptığım tribün yöneticilerinden Kerem Pozam’a, gördüğüm bu rüyayı ilettim. Beni çok sever. Sevgimiz karşılıklıdır. Ee tabi devir sosyal medya devri. Sabah olur olmaz kendisine mesaj atıp rüyamı anlattım. “Abi zaten biz de tribünlerde küfrü kaldırmaya çalışıyoruz.” diyor. Bu söylemini samimi buldum. Kendini maneviyata adamış bir isim. Rahmetli Sefa Kalya’nın ardından tribün lideri olan Cem Gölbaşı ile umre ziyareti sırasında Mekke’de Sevr Mağarası’nda çekilen fotoğrafı var Kerem bey’in… Ne zaman görsem, beni hep manevi alemlere götürür.

Yakın zamanda bir ameliyat olmam gerekiyor. Bir sonraki yazımda, geçen Ocak ayında bana da yaşarken görmesi nasip olan kutsal toprakları anlatacağım sizlere. Öyle ya, yarına çıkacağımızın senedi yok. Biriktirdiklerimizi anlatmak gerek. Hem ameliyat bu, belli mi olur. Belki Hakk’a yürürüm. Bari, ardımdan daha güzel hatırlanayım. Ne de olsa, yaşarken her zaman esprili kişiliğimle dostumu güldürdüm, düşmanımı affettim. Ama artık yaş 45 oldu. Pandemi sürecinde ve sonrasında yakın dostlarını kaybeden sadece ben değilim sonuçta ama nedendir bilinmez 40’lı yaşlarda pandemi sürecinde olanların önemli bir kısmı 45 yaşını aşamıyor. Ama merak etmeyin. İçim öyle rahat ki, bu güven, Allah’a teslimiyetten geliyor. Yalnız dostlarımdan bir ricam var. Günün birinde öldüğümde, gözyaşı dökene darılırım. Sizi yaşarken hep güldüren birine bu yapılır mı? Ardımdan bir dua edersiniz. Olur biter.

İnsan yarın ne kazanacağını bilemez. Nerede öleceğini de… Maalesef Süleyman Seba da, Sefa Kalya da aramızda yoklar. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum.

Alen’e gelince, Allah O’na güç kuvvet vermiş. Mazluma güven, zalime korku salan bir görünümü var. Bir de Gayrettepe’de bir mekanı… Mekanın önündeki kavak ağaçlarını görünce, rüyamı hatırladım, girdim içeri. Aslında tesadüf eseri… Ne yalan söyleyeyim, bu mekandan önce başka bir restorana uğradım. Yemek kalmadığını söyledi. Nasip dedim, başka restoran ararken burası geldi aklıma. Ama kapıda kendisiyle karşılaşacağım aklıma gelmezdi.

Beşiktaş Çarşı Grubu’nun eski başkanı Alen Makaryan’la ilk kez tanışıp, tokalaşmış oldum. Hemen 2003 yılında, “Sergen attı, şampiyonluk geldi”” sloganıyla hatırlanan, Beşiktaş’ın 100. Yılı şampiyonluk maçı geldi aklıma. O zaman taraftar kartı gibi zavazingolar yok, isteyen istediği maça giriyor. Henüz kimse robot değil yani. İşte o dönemde ben de Beşiktaşlı dostlarım Sinan Boğaz ve Doğukan İzcar’la o maçtaydım. Üstelik bir Fenerbahçeli olarak... Ezeli rakibi Galatasaray’ı yenerek şampiyon olmuştu Beşiktaş. Maç öncesi Alen, sahaya inip üçlü çektirmiş, tribünleri coşturmuştu.

Şimdi Alen de olgunluk çağında. Rüyama giren bu güzel mekanda, sanki Süleyman Seba ve çocukluk arkadaşı Sefa Kalya da yanında…