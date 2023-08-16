Haber: Mert Osman Erman

Bay Baldwin, cinematographer Halyna Hutchins'i öldüren sahte tabanca tetiğini çekmediğini iddia ediyor.

Silah uzmanları şimdi tetiğin "çekilmesi gerektiğini" söylediler.

Oyuncunun temsilcileri, süregelen dava hakkındaki en son gelişmeye ilişkin olarak PA haber ajansına yorum yapmadıklarını söylediler.

Aktöre karşı olan taksirle adam öldürme suçlamaları Nisan ayında düşürüldü, ancak savcılar, bu durumun Bay Baldwin'ı "suçsuzluktan kurtarmadığını" söyledi.

Batı filmi setinde Ekim 2021'de meydana gelen olayda kendisine ateş edilen tabancanın tetiğini çekmek veya bastırmak zorunda kaldığını söyledi.

Salı günü New Mexico savcılarına verilen yeni bir rapora göre, daha önce savcılar, Rust setinde Bay Baldwin tarafından kullanılan silahın iddia edilen bir değişiklik geçirdiğine dair bilgiye sahip olduklarını belirtti.

Film zırhçısı Hannah Gutierrez Reed'in avukatları, Haags'ın raporunun "silahın herhangi bir değişikliğini belirtmediğini" ve "tetik çekilmek zorunda kaldığını" söyledi.

"Bay Baldwin tetiği çekmeyi tekrar tekrar reddetse de, burada bildirilen testler, bulgular ve gözlemler göz önüne alındığında, kanıt tabancasının tam olarak kurulmuş veya geri çekilmiş çekici serbest bırakacak kadar çekilmesi veya bastırılması gerekiyordu," silah raporunun mahkeme belgelerine dahil edilen bir alıntısında denildi.

"Çekiç tam olarak geri çekilmediyse ve tetik bastırılmadan elden kayıp düşerse, çekiçteki yarım çekim veya çeyrek çekim olukları, ateşleme odasındaki herhangi bir kartuşa ulaşmasını engellemeliydi."

Devam eden raporda şunlar yazıyordu: "Bu özellikler her nasılsa atlatıldıysa, belirgin şekilde merkezden sapmış bir ateşleme iğnesi izlenimi oluşurdu." Geçen hafta Bayan Gutierrez-Reed, tetikleme olmadan adam öldürme ve delil karartma suçlamalarında suçlu değil dedi.

42 yaşındaki Bayan Hutchins'in ölümünü incelemek için 6 Aralık'ta planlanan bir jüri duruşması öncesinde bu itirazda bulundu.

Yeni raporun bulgularının Alec Baldwin'a karşı suçlamaların tekrar düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz net değil.