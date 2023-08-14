Ve hafta sonu oynanan maçlarla futbol heyecanı başladı. Lig başladı başlamasına da transfer çalışmaları olanca hızıyla devam ediyor. Bir başka deyişle, kulüplerin zaten bozuk olan ekonomik yapıları harcanan paralarla daha da sıkıntılı bir hale dönüşüyor.

İşte tam bu noktada FIFA’nın, derde deva olmasa da, en azından küçük bir katkı sağlayan 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere verilen destekten söz etmek istedim.

Dünya futbolunun çatı örgütü olan FIFA, futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan futbolcu gönderen 13 kulübümüze toplam 3 milyon 681 bin 171 dolar ödeme yaptı.

Gelen bu paradan en büyük pay, 1 milyon 137 bin dolarla, Katar’daki organizasyona dört futbolcu gönderen Beşiktaş’ın oldu. Gelen paradan yararlanan diğer takımlar ve aldıkları miktarlar şöyle: Galatasaray 657 bin Dolar, Hatayspor 362 bin dolar, Fenerbahçe 302 bin dolar, Trabzonspor 250 bin Dolar, Kayserispor 248 bin dolar, Alanyaspor 160 bin dolar, Antalyaspor 153 bin dolar, Giresunspor 153 bin dolar, Çaykur Rizespor 131 bin dolar, Konyaspor 69 bin dolar, Kasımpaşa 38 bin dolar ve Göztepe de 17 bin dolar.

Bu arada FIFA’nın turnuvada boy gösteren 440 kulübün kadrosunda yer alan, 837 futbolcu için toplamda ödediği paranın 209 milyon dolar olduğunun da altını çizelim.

İlk olarak 2010 Dünya Kupası'nda uygulanan bu destek kulüpler tarafından da hayli önemseniyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılıyor ve FIFA tarafından her gün için 10 bin 950 dolar olarak belirlenmiş durumda.

2026 ve 2030 Dünya Kupaları için yapılacak maddi desteği 355 milyon dolar olarak belirleyen FIFA’dan Katar’daki organizasyon için en büyük desteği, 37 milyon 713 bin dolarla İngiltere kaptı. İkinci sırayı 24 milyon 203 bin dolarla İspanya, üçüncülüğü ise 21 milyon 34 bin dolar’la Almanya aldı.

Evet FIFA tarafından yapılan bu ödeme, yukarıda da belirttiğim gibi kulüplerin açıklarını kapatmaktan hayli uzak tabi ki. Ancak teşvik edici özelliği nedeniyle çok da önemli.

Umarım 2026 ve 2030’daki turnuvalarda, ligimizde top koşturan çok daha fazla futbolcu forma giyer, kulüplerimiz de bu nimetten daha fazla yararlanırken, milli takımımız da aynı organizasyonlarda yer alma başarısı elde eder.

Hoşçakalın…