İSTANBUL- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sanatla buluştuğu AKM Çocuk Sanat Festivali, 17 Nisan’dan bu yana farklı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonlarla çocukların buluşma adresi olmaya devam ediyor. Çocuklar her gün bambaşka atölyeler ve eğlencelerle 23 Nisan coşkusunu şimdiden yaşıyor. Festival kapsamında 6 kıtada 51 ülkede eğitim faaliyetlerini yürüten Maarif Vakfı Okulları’nın Venezuela, Mali ve Pakistan’daki okullarından gelen dans ekipleri, AKM Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirdikleri Kadeşlik Dansı gösterisi ile geleneksel halk danslarından oluşan muhteşem bir performans sundu. Türkiye’den de Üsküdar Capitol Ortaokulu öğrencileri Bodrum yöresi dansları, Ümraniye Nurettin Topçu İlkokulu öğrencileri Kafkas oyunlarıyla çocukları coşturdu. Çocuklar farklı ülke danslarına eşlik ederek, dansın ve müziğin tadını doyasıya çıkardı.

Çocukları Neler Bekliyor?

23 Nisan’a kadar sürecek festival kapsamında yaratıcılığı harekete geçiren özel gösterilerden tiyatrolara, animasyonlardan filmlere sanatın pek çok dalı çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Dev Piyano / 17-23 Nisan / Kültür Sokağı

Mozaik Duvar / 17-23 Nisan / Kültür Sokağı

Planetaryum / 17-23 Nisan / Açık Hava Sahnesi

Dijital Akvaryum / 17-23 Nisan / AKM Çok Amaçlı Salon

Gel Sen De Çal / 17-18-19-20-21-22-23 Nisan / Kültür Sokağı

Boyama Evi / 17-18-19-20-21-22-23 Nisan / Kültür Sokağı

Erken Müzik Atölyesi / 17-18-19-22-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Resim Sevinci / 17-18-20-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Resimle Tanışıyorum / 17-18-20-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Meyve Sebze Orkestrası Atölyesi / 17-20 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Ritim Atölyesi / 17-18-19-22-23 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çocuklar için Drama Atölyesi / 17-19-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çocuklar için Dans Atölyesi / 17-18-20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

edding ile Bir Kupa Pop Art / 17-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çocuk Arkeologlar Kazıda / 17-18-19-20-22-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında / 17-19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi / 18-20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çocuklar İçin Yaratıcı Dans / 18-20-22 / AKM Çocuk Sanat Merkezi

edding ile Çantamı Tasarlıyorum / 18-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi / 19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Siz Ne Dersiniz? / 19 Nisan / AKM Tiyatro Salonu

edding ile Tuval Boyama / 19-20-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çocuklarla Film Okuma Atölyesi / 19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı / 19 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması

Kil Atölyesi / 19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Tatlı Rüyalar / 19 Nisan / Türk Telekom Açık Hava Sahnesi

Bakır Nefesli Sazlar Eşliğinde Çocuklar İçin İnteraktif Dinleti / 20 Nisan / AKM Müzik Platformu

Mini Bale Atölyesi / 20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam / 20 Nisan / AKM Tiyatro Salonu

edding ile Kalemlik Tasarlıyorum / 20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Süper Yetenek 3: Büyük Yarış / 20 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması

Quilling Atölyesi / 20 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Hikâye Seslendirme / 21 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çocuklar İçin Öykü Atölyesi / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Kırmızı Pabuçlar / 22 Nisan / AKM Tiyatro Salonu

Kusudama Atölyesi / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Kendi Takımı Tasarlıyorum / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası / 22 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması

Kozalaklardan Hayvan Dostlarım / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Piyano ile Tanışıyorum / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Pırlangıç Çocuk Şarkıları Konseri / 22 Nisan / Türk Telekom Açık Hava Sahnesi

Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu / 22 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması

Caz Dans / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Judith Liberman ile Şarkılı Masallar / 22 Nisan / AKM Tiyatro Salonu

Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey / 23 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması

Marakas Yapımı Çocuk Tasarımcılar Kulübü / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Hayalimdeki Tabağı Tasarlıyorum / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Kukla Senfoni 23 Nisan Konseri / 23 Nisan / Türk Telekom Açık Hava Sahnesi

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anlat Anlat Show – İnteraktif Talk Show / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çinyo ile Markonyo / 23 Nisan / AKM Tiyatro Salonu

HABER: MERVE ELÇİ