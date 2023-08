Sıfırdan başlamak... Kendimiz için kurduğumuz düzenin kölesi olmaktan kurtulmak, ruh sağlığımızı koruyabilmek adına çok zor olsa da her şeye rağmen bazen yeniden başlamak gerekir.

Sahip olduklarımızı bir kenara bırakıp, hayata sıfırdan başlama fikri çoğumuzu ürküten bir düşüncedir... Ama neden olmasın? Geçmişte yaptığımız hataları, mevcut kimliğimizigeride bırakarak her şeye sıfırdan başlayabilmek bazen de kurtuluş yolumuz olabilir. Biliyorum şu an, “Nasıl olur, her şeyi bırakmak mı, hayır hayır olmaz, onca şeyi yapmak için boşuna mı uğraştım, şimdi hepsini nasıl geride bırakırım...” diyorsunuz... Ve belkide bana için için kızıyorsunuz. Eğer biraz önce söylediğiklerime karşı çıkıyorsanız, kurduğunuz düzenin kölesi olmuşsunuz demektir. Yeni bir hayat kurmak zor olsa da imkânsız değildir. Yeter ki isteyin. Peki yeni bir hayata sıfırdan nasıl başlarız? İşte size bazı ip uçları...

Öncelikle ne istediğinize karar verip, amacınızı belirleyin. Nerde yanlış yaptınız, pişmanlıklarınız neler, sizi olduğunuz duruma kimler sürükledi onları bulun ve sırtınıza yük olan pişmanlıklarınızdan kurtulun. Saçınız, kıyafetiniz nasıl olmalı... Nerde yaşamak istersiniz, kimlerle arkadaşlık kurmayı tercih eder, hangi kafede kahve içmek, hangi restoranda yemek yemek istersiniz. Hangi tür filmden hoşlanır, hangi müziği dinlersiniz. Hangi iş karakterinize daha çok uygun... Eğer kim olduğunuzu bilmiyorsanız önce kendinizi keşfedin. Gerçekte kim olduğunuzu anlamak yeni bir hayata başlama yolunda atılan önemli bir fırsat adımıdır.

Kendinize inanın. Geçmişte yaptığınız hatalarınızı asla unutmayın ki, onları deneyim olarak kullanın, tekrarlamayın. Negatif düşünce ve kişilerden uzaklaşın. İnsanların aklınıza girip, kafanızı karıştırmalarına izin vermeyin. İnanç, her şeyde olduğu gibi bu hususta da önemlidir.

Yaşadığınız yeri değiştirin. Çünkü şu an yaşadığınız yeri sevsenizde orada yeni bir hayat kuramaz, yeni bir benolamazsınız. Var olan bir hayatın içinde yeni bir hayata başlanmaz. Doğru zamanda temiz bir sayfa açmalı, şu an yaşadığınız hayatın etkileşimlerinden uzaklaşmalısınız.

Riske girin. Korkularınızın esiri olmayın. Çünkü korkularımız genelde gerçeklikle orantısız olur ve bizi yanılgıya sürükler. Korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyin, önünüze çıkan fırsatları adım adım değerlendirin.

Her zaman için ileriye bakın. Bırakın geçmiş ait olduğu yerde kalsın. Geçmişte yaşamaya devam ederseniz önünüzü göremezsiniz.

Gerçekçi düşünün. İmkânsızı değil, kendiniz için uygun olabilecek projeler üzerinde durun.

Alışkanlıklarınızı değiştirin. Mesela o gün güne sucuklu yumurtayla değil de , cornflakes ile başlayın. Yeni bir başlangıç için yeniliklere açık olmak gerekir. Fakat dikkati elden bırakıp da, kökten değişim tuzağına kapılmayın. Değişim de her şey gibi zamanla gerçekleşir.

Sabır... Sıfırdan başlamak için sabırlı olmalısınız. Zaman ve sabır yeni hayatın en önemli faktörlerindendir. Neticede bir kulübe inşa etmiyorsunuz. Temkinli adımlarla, keyif alarak ilerlemek sizin için en doğru davranış olacak. Aceleci olmak yanlış kararlar vermenize neden olur. İlk önce kendinizle başbaşa vakit geçirin ve planlarınız hakkında düşünün.

Belki söyleyecek daha çok şey var ama aklıma gelenler şimdilik bunlar. Hayatınızda ters giden ne varsa onlara alışmak yerine onlara son vermeyi denemekten kaçınmayın. Size mutsuzluk veren her şeyden kurtulun. Hayatınıza ve kendinize fırsat verin. Şunu hiç unutmayın, her yeni başlangıçta, başlangıç noktanız ne olursa olsun bir öncekine göre hep daha avantajlısınızdır. Eğer işler yolunda gitmiyorsa olduğunuz yerde beklemenin manası yok. Ne demişler, “Zoru başarmak kolaydır, imkânsız ise biraz zaman alır.” Sevgiyle kalın...