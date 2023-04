Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuk Yüzyılı" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "1. Çocuk Şurası"nın açılışında yaptığı konuşmada, milli ve manevi değerlerden güç alan, Türkiye'ye ve bütün insanlığa barış ve huzur getirecek çocuklar yetiştirmenin Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı'nın sadece bir temenniden ibaret olmadığını belirten Yanık, Türkiye Yüzyılı'nın, toplumun her kesiminin paydaş olduğu, katkıda bulunduğu bir hedef, her bir vatandaşın refahını önceleyen birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye'nin her alanda insanlığa vadettiği bir huzur projesi olduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nın, aynı zamanda dünyada meydana gelen salgın hastalıkların, çevre felaketlerinin, bölgesel ekonomik dengesizliklerin, çatışmaların ortaya çıkardığı karamsarlığı dağıtacak bir medeniyet meselesi olduğunu dile getiren Yanık, doğaya ve insana verilen değerin bütün dünya çocukları için umut olacağını kaydetti.

"Bizim için bütün çocuklar özeldir"

Bakan Yanık, çocukları hak sahibi bir birey olarak kabul edip maddi ve manevi yüksek yararının ve esenliğinin gözetilmesinin temel ilkeleri olduğunu anlattı.

Çocuklara edilgen bireyler olarak değil, karar alma süreçlerine katılan bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştıklarına işaret eden Yanık, "Çocuklarımızın en iyi yaşam koşullarına sahip olması, sağlıklı büyüyecekleri, iyi eğitim alacakları, güç koşullarda kalmaları durumunda korunacakları, kaliteli hizmetlere erişebilecekleri bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda politikalarımızda, kaynaklarımızın en iyi ve verimli şekilde kullanılması için 2023-2028 Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdik." diye konuştu.

Derya Yanık, güvenli ve huzurlu bir toplumda yaşamanın ilk koşulunun bireyin çocukken maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim için bütün çocuklar özeldir. Her bir evladımızı kendine özgü eşsiz bir değer olarak görüyoruz. Ülkemizin demografik yapısına bakıldığında çocuklarımızın ülkemiz için önemi daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Şükürler olsun ki pek çok ülkenin toplam nüfusunu geride bırakan bir çocuk nüfusuna sahibiz. Nüfusumuzun yüzde 26,5'i çocuk. 85 milyonluk nüfusumuzun 22 milyonu çocuklarımızdan oluşmakta. Onların en iyi imkanlarda eğitim görmesi, toplum yaşamına katılması ve üreten güçlü Türkiye'nin ferdi olması bizler için son derece önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynağımızdır. Bu açıdan problem çözme yeteneği yüksek, günümüz dünyasının koşullarını tahlil edebilen, milli ve manevi değerlere sahip mutlu, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek, onları en iyi koşullarda geleceğe hazırlamak ve aile bütünlüğünü sağlamak en temel gayemizdir."

Türkiye Çocuk Araştırması'nın mikro veri seti, araştırmacıların kullanımına sunulacak

Yanık, bakanlığının, çocukların güvenliği ve refahı için her türlü koruyucu ve katılımcı mekanizmayı devreye koyduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2021 Yatırım Planı'na alınan Türkiye Çocuk Araştırması Projesi'ni, Türkiye İstatistik Kurumu ve UNICEF işbirliğinde başlattıklarını aktaran Yanık, şunları paylaştı:

"Proje kapsamında eğitim, sağlık, güvenlik, yaşam ve çevre koşullarıyla ilgili konularda çocuk profilinin ortaya konulabilmesi için saha çalışmaları yürütüyor ve 'Veri kayıt deseni' oluşturuyoruz. Elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan göstergeler, çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanmasında hayati öneme sahiptir. Türkiye Çocuk Araştırması, çocuk alanında yapılan çalışmaların en önemlileri arasında yer almaktadır. Söz konusu araştırmanın sonuçlarını 22 Mart 2023'te kamuoyuyla paylaştık. Detaylı sonuçlarını açıklayacağımız araştırmanın mikro veri setini, ilgili kurumla birlikte araştırmacıların kullanımına mayıs ayında sunmayı planlıyoruz. Bakanlığımız böylelikle çocuk araştırmalarında son derece önemli bir veri kaynağını da bilim insanlarına sunmuş olacak."

Bilim insanlarının da katkısıyla yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Yanık, "Türkiye'de ilk kez yapılan 1. Çocuk Şurası'nın en büyük amacı diğer çalışmalarda elde edilen veriler ile çocuklara yönelik ihtiyaçların, sorunların ve çözüm önerilerinin tüm yönleriyle ortaya konulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, bu amaçla Çok Boyutlu Çocuk Gelişimi ve Sosyal İlişkiler, Çocuk Koruma, Çocuk ve Eğitim, Afet, Kriz ve Acil Durumlarda Çocuk, Çocuk ve Teknoloji ile Çocuk Kültür, Sanat ve Oyun konularında altı farklı komisyon oluşturduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, protokol üyeleri ve katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

