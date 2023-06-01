İSTANBUL- Club Marvy’nin multidisipliner sanat galerisi olan, sanat yönetmenliğini Döne Otyam’ın üstlendiği,

bugüne kadar resim, fotoğraf, heykel, baskı teknikleri ve video alanında pek çok eser ile misafirlerine ilham veren Atelier Marvy, sezonun ikinci sergisi olarak Ahmet Elhan’ın ‘Yerler’ sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yerler, bir yapı-söküm/yapı-takım sürecidir. Mekân binlerce bileşenine ayrılır ve tekrar birleştirilir. Ama bu birleştirme önceki bütün gibi değil, neredeyse kübik bir yöntemle yeni bir yapı kurmak üzere bir araya getirilir. Ortaya çıkan sonuç mozaik gibi görünür. Ama mozaikte her parçanın biriciklik hali, burada her parçanın komşu parçalardan aldıkları ile kurulan bir yapıya dönüşerek farklılıklar gösterir. Böylelikle üç boyutlu mekânın, bakanı etkisi altına fiziki hiyerarşik dizilimi kaybolarak iki boyutlu görüntünün analiz olanakları öne çıkartılır…

Fotoğrafın doğası ve fotoğraf makinasının teknik imkânlarını yeni bir perspektifle çalışmalarına konu edinen Ahmet Elhan, fotoğrafın oluşturduğu algılar üzerine seriler gerçekleştirir. Sanatçı bu bağlamda, zaman, mekân ve çektiği figür ya da nesne arasındaki ilişki ve katmanları görünür kılar. Bu ilişkiler ağının kombinasyonlarını denemekten kaçınmayan sanatçı, perspektif kavramının sınırlarını zorlar ve fotoğraf makinesinin olanaklarını her defasında yeniden ele alır.

Ahmet Elhan’ın ‘Yerler’ sergisi, 16 Haziran’dan başlayarak 16 Temmuz’a kadar Atelier Marvy’de sanatseverlerle buluşacak. Club Marvy, sanata verdiği değer ile sezon boyunca Atelier Marvy’de farklı sergilere yer verirken, yemyeşil bir doğanın içerisinde, sakin bir lüks anlayışı sunan Club Marvy’de misafirler, sanatın farklı disiplinlerinde üretilmiş eserler ile buluşmaya devam edecek.

HABER: GİZEM ÇAKAL