AĞRI AA- Ağrı Dağı'nın güney ve batı kısmında yer alan sazlıklar, kar, yağmur ve yer altı sularıyla besleniyor.

İlkbahar aylarındaki yağışlarla su seviyesi artan ve sonbahara doğru suyu azalış gösteren sazlıklar, yılın her dönemi birçok yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Daha önce 130 kuş türünün kayıt altına alındığı bölgede, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Birliğince (IUCN) kırmızı listeye alınan türlerden olan elmabaş patka (Aythya ferina), çamurçulluğu (Limosa limosa), kara akbaba (Aegypius monachus), pasbaş patka (Aythya nyroca), üveyik (Streptopelia turtur) türleri de bulunuyor.

Uzunbacak, balaban, küçük balaban, çayır delicesi ve turnaların üreme alanları olarak kullandığı sazlıkları, kuş türlerinin kullanmaya devam ettiği gözlendi.

Kuşların sulak alanda beslenmesi kameraya yansıdı.