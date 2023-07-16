İSTANBUL- İngiltere’nin güneybatı bölgesinde bulunan Devon bölgesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu yollar kapandı. Bunun üzerine ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin eski evi olarak bilinen Greenway House’da bulunan ziyaretçiler, yollar kapandığı için dışarı çıkamadı.

Ünlü yazarın eski evini ziyaret eden en az 100 kişi saatlerce içeride mahsur kaldı. Personeller ise mahsur kalanlara yardım ederek ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı oldu. Yerel kurtarma ekipleri yolu açtıktan sonra ziyaretçiler evden ayrıldı.

Mahsur kalanların yaşadığı mağduriyeti dile getiren ziyaretçilerden Caroline Heaven, “Burada 100’den fazla kişi mahsur kaldık. Burada çay içip, çimlerde oyalandık. Ancak personeller harika bir iş çıkardırlar, bize bedava çay verdiler“ dedi.

HABER: EMİR YÜCEL