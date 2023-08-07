Haber: Beyza Betül Cihan

Yaşanan olayın şokunu atlatamayan mahalle sakinleri, çocuğun göğsünden 3 kez bıçaklandığını ve durumunun ağır olduğunu belirtiyor.

Olay, Afyonkarahisar il merkezine bağlı bir mahallede yaşandı. İddialara göre, dükkanında bakkal işleten 65 yaşındaki şahıs ile henüz 14 yaşında olan çocuk arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bakkal eline geçirdiği bıçakla çocuğa saldırdı.

Göğsünden 3 kez bıçaklanan çocuk ağır yaralanırken, olayı gören çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yaşanan acı olayın ardından çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis ekipleri, olayın hemen ardından bakkalı gözaltına alarak adli makamlara teslim etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çocuğun ailesi ve mahalle sakinleri adaletin yerini bulmasını bekliyor. Olayın detayları, toplumda infial yaratırken, çocuğun acilen ameliyat edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi yetkililer tarafından paylaşıldı.