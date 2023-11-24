Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Hindistan hükümeti kaynaklı sorunların devam etmesi" gerekçesiyle 23 Kasım'dan itibaren büyükelçiliğin kalıcı olarak kapatıldığı bildirildi.

Eylülün sonunda büyükelçiliğin faaliyetlerini sona erdirmesinin ardından geçen süreçte Hindistan hükümetinin tavrında olumlu değişim görülmediğine, Hindistan hükümeti ile Taliban'ın, büyükelçiliği devralmaya yönelik baskı yaptığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Afganistan'ın, Yeni Delhi'deki misyonunu kalıcı olarak sonlandırma yönünde "zorlu bir karar" aldığı duyuruldu.

Açıklamada, Hindistan'ın, 2001 sonrası Afganistan ile iyi ilişkiler geliştirdiği ancak mevcut durumun şartlarının farkında olunduğu belirtilerek, "Bu aşamada Hindistan'daki misyonu kapatma kararının ve misyonun velayet yetkisini ev sahibi ülkeye devretmenin Afganistan için en faydalı karar olacağına güçlü bir şekilde inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği, eylül sonunda Hindistan Dışişleri Bakanlığının kendilerine yönelik gerekli diplomatik desteği sunmaması gerekçesiyle Hindistan'daki faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırma kararı almıştı.

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de Taliban yönetiminin başlamasının ardından bazı ülkelerdeki Afganistan misyonları Taliban geçici hükümetine devredilmişti.