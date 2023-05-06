İSTANBUL - Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, doğa ve çevrenin korunması yönünde farkındalık çalışmalarına imza atan Doğuş Otomotiv’in geçtiğimiz yıl başlattığı “Doğaya Kanat Açtık” projesi, ‘Fotoğraftan – Heykele’ sergisiyle devam ediyor. Sergide; Alper Tüydeş’in Doğaya Kanat Açtık projesi çerçevesinde görüntülediği ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerinden Kızıl Akbaba, Flamingo ve Balık Kartalı’nın; Mustafa Tuğrul’un geri dönüşüme ayrılmış atık otomobil parçalarıyla oluşturduğu heykelleri yer aldı.

Sergiye, Doğuş Otomotiv’in, distribütörlüğünü yürüttüğü markaların yeni modellerini sergilendiği ve aynı zamanda gelecek, sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilgili öngörülerini çeşitli etkinlik ve çalışmalarla sunduğu Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi ev sahipliği yaptı

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ve heykeltıraş Mustafa Tuğrul’u bir araya getiren sergi, iki sanat dalını birleştirerek, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban hayatı türlerine dikkat çekmeyi, doğayı korumak anlamında herkesin üzerine düşeni yapması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

HABER: EMİR YÜCEL