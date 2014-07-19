ANKARA



Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil, 20 Temmuz Pazar günü başlıyor.



Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.



Adli tatil 31 Ağustos Pazar günü sona erecek.



Yüksek yargı organları Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde de nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca ''yürütmenin durdurulmasına'' ilişkin talepleri karara bağlayacak.



Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.



Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.



Yeni adli yıl 1 Eylül Pazartesi, Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.



