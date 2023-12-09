Rams'da güzel bir akşam yaratan sarı kırmızılı ekip ilk yarıda Adana'ya karşı üstünlüğünü maçın sonunda da belli etti.

Sacha Boey her maç üstüne katıp ilerliyor.Umarım böyle bir futbolcuyu kaptırmazlar. Kerem'in 29.dakikada durumu 2-0 'a getirmesiyle artık sarı kırmızılı aslanlar salı gecesine rotayı çevirdi. İlk yarının son dakikalarında Adana Demirspor'un net penaltı pozisyonunu gole çevirmesiyle durumu 2-1'e getirdi fakat Adana için skor yeterli değildi. İcardi ise sakatlandıktan sonra istediği formu yakalayamadı buna rağmen 1 gol ve 1 asistle haftayı güzel kapattı. Formu yakalasa belki daha farklı şeyler konuşurduk. İstesek de eleştiremiyoruz iyi ki varsın Mauro İcardi..

Haydi aslanlar şimdi rota Parken Stadyumu!