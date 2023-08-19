İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Ağustos'ta Mustafa Ataman'ın öldüğü, annesi Perihan (63), kardeşleri Orhan (42), Sabriye (33), Cabbar (27), Sümeyye (24) ve Zeynep Ataman'ın (21) yaralandığı silahlı saldırıya karışan 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Zanlılar G.G. (27), kuzeni M.G. (16) ve arkadaşı R.K. (25), adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ataman'ın ablası H.G. ile G.G'nin amcasının evli olduğu, çift arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aileler arasında husumet bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ikametlerinde tabancayla vurulan Ataman hayatını kaybetmiş, 6 yakını yaralanmıştı.

AA