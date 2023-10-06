Bordo-mavili takım Adana Demirspor karşısına; Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Bardhi ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, Akdeniz ekibi karşısında 4 değişikliğe gitti. Pendikspor maçında kırmızı kart gören Batista Mendy ile sakatlığı süren Filip Benkovic bu maçta kadroda yer almazken, Pendikspor karşısında ilk 11'de yer alan Mehmet Can Aydın ile Trezeguet yedek soyundu.

Bjelica, bu oyuncular yerine Pendikspor'a karşı sonradan oyuna giren giren Denswil, Larsen, Berat Özdemir ve Fountas'a bu maçta ilk 11'de yer verdi.

Trabzonsuporlu bir grup taraftar da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

Adana Demirspor'da 2 değişiklik

Adana Demirspor, Trabzonspor karşısına; Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani ve Niang ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Patrick Kluivert, geçen hafta kendi sahalarında 4-0 yendikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'indeki isimlerden Yusuf Erdoğan ve Balotelli'yi yedeğe çekti, bu oyuncular yerine cezası biten Rodrigues ile Alanya karşısında oyuna sonradan giren Niang'a forma verdi.