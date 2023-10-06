Adana
7. dakikada Onuachu'nun gönderdiği topla buluşan Fountas'ın sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
10. dakikada Svensson sağ kanattan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Niang'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
15. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Trabzonspor atağa kalkarken topu kapan Niang'ın sol çapraz uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
29. dakikada Adana Demirspor öne geçti.Yusuf Sarı'nın sol çaprazdan ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu önünde bulan Nani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
40. dakikada Bakasetas'ın pasında topu önünde bulan Visca, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalacağı sırada savunmanın müdahalesiyle pozisyonunun kaybetti.
43. dakikada Belhanda'nın sol kanattan sağ kanata gönderdiği pasta topa hakim olan Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarpıp dışarı çıktı.
46. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında kale sahası civarında yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.
55. dakikada Fountas'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatan Onuachu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
58. dakikada Emre Akbaba'nın sol çaprazda ceza sahasının uzağından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa hakim oldu.
64. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan ceza sahası önünden vuruşunda top dışarı çıktı.
85. dakikada sağ kanatta ceza sahası uzağından Teklic'in yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada Berat Özdemir'in sol çaprazdan ceza sahasına havalandırdığı topu orta kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 1-0 kazandı.Kaynak: AA