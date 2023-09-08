ADANA (AA) -Bir otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamada bulunan Adana Caz Kulübü Derneği Başkanı Şemi Kurdak, konseri 28 Eylül'de bir otelde gerçekleştireceklerini söyledi.

Caz konseri konusunda Adana'nın alt yapısının çok yüksek olduğunu belirten Kurdak, şunları kaydetti:

"Konserlerimiz 28 Eylül'de başlıyor. Adana büyük bir şehir, bunu Türkiye'ye ispat edeceğiz. Türkiye buna layık. Biz bunu gençlerimize vizyon olarak vereceğiz. Türkiye'nin en büyük cazları Adana'ya gelecek."

Piyanoda Rustam Rahmedov, basgitarda Emre Toprak, davulda Mehmet Arslan ve perkusyonda Can Kıyıcı'nın görev yapacağı konserde, Mihriban Aviral sahne alacak.

Konserde, popüler caz eserleri seslendirilecek.