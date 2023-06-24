Ankara

Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde çeşitli illerden gelen 83 baroya kayıtlı stajyer avukatlarla bir araya geldi.

Stajyer avukatların taleplerini dinleyen Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra, önce stajyer avukatlarla buluşmak istediğini söyledi.

Devletlerin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç sütundan oluştuğunu ifade eden Tunç, yargının da iddia, savunma ve hüküm olmak üzere üç ayağının bulunduğunu dile getirdi.

Avukatların kamu hizmetini yerine getirdiğini kaydeden Tunç, avukatların savunmayı temsil ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç, Türkiye Barolar Birliğinin avukatlara, stajyer avukatlara yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Yeni, sivil, demokratik bir anayasayı milletimize hediye edelim"

Türkiye'de adalet alanında son 21 yılda önemli reformlara imza attıklarını belirten Tunç, hukuk devletinin güçlenmesi için başta anayasada önemli değişiklikler yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Hedefimiz, yeni, sivil, demokratik bir anayasayı milletimize hediye edelim. Milletimizin hakkıdır. Bunu gerçekleştirelim. İnşallah TBMM yeni dönemde, Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız artık ikinci yüzyıla başladığımız Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında, 28. Yasama Dönemi'nde yeni bir anayasayla ilgili siyasi partilerimiz, yasamayı temsil eden milletvekillerimiz bir uzlaşma sağlayarak sivil, demokratik bir anayasaya milletimizi kavuştururlar. Bütün temennimiz bu."

Anayasada yargı alanında önemli değişiklikler yapıldığına işaret eden Bakan Tunç, son 21 yılın, demokratik hukuk devleti yolunda önemli reformlara sahne olduğunu söyledi.

"Vakit kaybetmeden hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız"

Bakan Tunç, bugüne kadar yargı alanında çok sayıda yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir yargı reformu stratejisi hazırlığımız var. İnsan Hakları Eylem Planı içerisinde yeni bir eylem planı hazırlayarak önümüze koyacağımız, seçim beyannamesinde milletimize vadettiğimiz, yargı dünyasından, uygulamadan, hakim ve savcılarımızdan, avukatlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda yargının daha etkin, hızlı ve adil işleyebilmesi anlamında yapacağımız çalışmalar var. Bu çalışmaları vakit kaybetmeden hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız."

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise toplantı dolayısıyla Bakan Tunç'a teşekkür etti.

Stajyer avukatların taleplerini aktaran Sağkan, stajyer avukatların ücret konusundaki sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda Bakan Tunç, stajyer avukatlara söz vererek talepleri dinledi.

Stajyer avukatlar da davet ve taleplerinin dinlenmesi nedeniyle Bakan Tunç'a teşekkür etti.

AA